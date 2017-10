Actes a Manresa pel Dia Mundial de la Menopausa

Dimecres, dia 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, hi haurà una taula rodona al centre cultural d'El Casino de Manresa amb el títol "Menopausa: una data al calendari". Hi participaran la treballadora social Meritxell Puig, la psicòloga Gemma Torra, la infermera Mònica Serra i la llevadora Irene Soler.



L'organització de la taula correspon al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR). Prèviament, el dimarts dia 17 d'octubre, hi haurà un esmorzar saludable al parc de Puigterrà, al centre de Manresa, on es farà una sessió de txikung, a càrrec del doctor Miquel González, del CAP Plaça Catalunya.



Els equips ASSIR ofereixen:

Atenció als joves . Activitats dirigides al desenvolupament, l'assessorament afectiu i sexual i la detecció i l'atenció de les seves dificultats. En les activitats s'inclou el consell reproductiu que permeti la decisió lliure sobre la reproducció, incloent-hi la prevenció dels embarassos no desitjats, consell en el desig d'embaràs, atenció i prevenció de les conductes de risc respecte a les infeccions de transmissió sexual (ITS), prevenció del càncer de coll uterí i atenció a la patologia ginecològica. Cal tenir en compte la diversitat sexual en el desenvolupament d'aquestes activitats.En aquestes activitats, també s'inclou l'educació afectiva sexual grupal, dirigida fonamentalment a adquirir una sexualitat satisfactòria i segura, fomentant l'autonomia i la capacitat de decisió dels i de les adolescents, així com la seva autoestima i una imatge corporal positiva.

. Activitats dirigides al desenvolupament, l'assessorament afectiu i sexual i la detecció i l'atenció de les seves dificultats. En les activitats s'inclou el consell reproductiu que permeti la decisió lliure sobre la reproducció, incloent-hi la prevenció dels embarassos no desitjats, consell en el desig d'embaràs, atenció i prevenció de les conductes de risc respecte a les infeccions de transmissió sexual (ITS), prevenció del càncer de coll uterí i atenció a la patologia ginecològica. Cal tenir en compte la diversitat sexual en el desenvolupament d'aquestes activitats.En aquestes activitats, també s'inclou l'educació afectiva sexual grupal, dirigida fonamentalment a adquirir una sexualitat satisfactòria i segura, fomentant l'autonomia i la capacitat de decisió dels i de les adolescents, així com la seva autoestima i una imatge corporal positiva. Consell reproductiu . Activitats dirigides a donar assessorament i atenció per possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les persones i la decisió lliure sobre la reproducció, tot potenciant-ne la prevenció. El consell reproductiu inclou el consell afectiu i sexual, el consell i l´atenció dels mètodes contraceptius, el consell preconcepcional, en consell en les dificultats en la fertilitat, així com la garantia d´accés a les tècniques de reproducció assistida a totes les dones independentment de si tenen parella de si aquesta és masculina o femenina, i el consell i l´atenció als problemes i les disfuncions sexuals.

. Activitats dirigides a donar assessorament i atenció per possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les persones i la decisió lliure sobre la reproducció, tot potenciant-ne la prevenció. El consell reproductiu inclou el consell afectiu i sexual, el consell i l´atenció dels mètodes contraceptius, el consell preconcepcional, en consell en les dificultats en la fertilitat, així com la garantia d´accés a les tècniques de reproducció assistida a totes les dones independentment de si tenen parella de si aquesta és masculina o femenina, i el consell i l´atenció als problemes i les disfuncions sexuals. Control i seguiment de l'embaràs . Es classifica el risc del benestar maternofetal i s'avalua, es fan analítiques i ecografies de control, es donen consells durant l'embaràs, es fa prevenció de riscos, seguiment de l'embaràs, promoció de la lactància materna i s'ofereix assistència psicològica en els casos que ho requereixin.

. Es classifica el risc del benestar maternofetal i s'avalua, es fan analítiques i ecografies de control, es donen consells durant l'embaràs, es fa prevenció de riscos, seguiment de l'embaràs, promoció de la lactància materna i s'ofereix assistència psicològica en els casos que ho requereixin. Interrupció voluntària de l'embaràs . L'atenció per la interrupció voluntària de l'embaràs s'ha incorporat com a prestació a la Cartera de serveis públics (Llei orgànica 2/2010). Aquesta prestació inclou la informació i l'assessorament previs, el diagnòstic i la indicació en cas que existeixi causa mèdica, la realització i l'atenció posterior. Aquesta atenció es proveeix des de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'atenció primària i també de forma coordinada des dels hospitals de la xarxa d'utilització publica de Catalunya

. L'atenció per la interrupció voluntària de l'embaràs s'ha incorporat com a prestació a la Cartera de serveis públics (Llei orgànica 2/2010). Aquesta prestació inclou la informació i l'assessorament previs, el diagnòstic i la indicació en cas que existeixi causa mèdica, la realització i l'atenció posterior. Aquesta atenció es proveeix des de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'atenció primària i també de forma coordinada des dels hospitals de la xarxa d'utilització publica de Catalunya Diagnòstic prenatal. S'ofereixen a totes les gestants les proves diagnostiques de cribratge i diagnòstic prenatal de malformacions congènites en el primer trimestre de l'embaràs. També s'ofereix el dignòstic prenatal d'infeccions de transmissió sexual (ITS), que consta d'un consell assistit i sol·licitud de proves serològiques.

S'ofereixen a totes les gestants les proves diagnostiques de cribratge i diagnòstic prenatal de malformacions congènites en el primer trimestre de l'embaràs. També s'ofereix el dignòstic prenatal d'infeccions de transmissió sexual (ITS), que consta d'un consell assistit i sol·licitud de proves serològiques. Educació maternal . Es prepara la mare i la parella per a l'embaràs, part i postpart amb sessions grupals educatives i d´entrenament psicofísic, i sessions monogràfiques.

. Es prepara la mare i la parella per a l'embaràs, part i postpart amb sessions grupals educatives i d´entrenament psicofísic, i sessions monogràfiques. Atenció al postpart . Activitats d'educació grupal i visites individuals per prevenir la sobrecàrrega física i emocional de la dona després del part i aconseguir una recuperació satisfactòria.

. Activitats d'educació grupal i visites individuals per prevenir la sobrecàrrega física i emocional de la dona després del part i aconseguir una recuperació satisfactòria. Prevenció del càncer de coll uterí . L'activitat de prevenció del càncer de coll uterí comprèn la captació de la població susceptible de cribratge i el cribratge de càncer de coll uterí a dones de vint-i-cinc a seixanta-cinc anys, o als tres anys de l'inici de les relacions sexuals.

. L'activitat de prevenció del càncer de coll uterí comprèn la captació de la població susceptible de cribratge i el cribratge de càncer de coll uterí a dones de vint-i-cinc a seixanta-cinc anys, o als tres anys de l'inici de les relacions sexuals. Prevenció del càncer de mama . Es promou la participació de les dones de cinquanta a seixanta-nou anys en les mamografies del cribratge poblacional de càncer de mama i es fa educació sanitària i atenció a les dones que presenten un risc superior al poblacional.



. Es promou la participació de les dones de cinquanta a seixanta-nou anys en les mamografies del cribratge poblacional de càncer de mama i es fa educació sanitària i atenció a les dones que presenten un risc superior al poblacional. Atenció a les infeccions de transmissió sexual . Es fan activitats per prevenir, diagnosticar i tractar infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida, la sifilis, hepatitis, herpes genital, etc.

. Es fan activitats per prevenir, diagnosticar i tractar infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida, la sifilis, hepatitis, herpes genital, etc. Atenció a la patologia ginecològica . Es dóna atenció a les malalties de l'aparell genital i de la mama, a les malalties infeccioses, als trastorns de sòl pelvià i d'incontinència d'orina, a les malalties cervicals i endometrials, a les malalties disfuncionals i trastorns dolorosos, es fa seguiment de les malalties oncològiques i es dóna atenció al climateri que cursa amb símptomes.

. Es dóna atenció a les malalties de l'aparell genital i de la mama, a les malalties infeccioses, als trastorns de sòl pelvià i d'incontinència d'orina, a les malalties cervicals i endometrials, a les malalties disfuncionals i trastorns dolorosos, es fa seguiment de les malalties oncològiques i es dóna atenció al climateri que cursa amb símptomes. Activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual. Activitats en grup de suport d'educació afectiva i sexual, d'educació i suport a la menopausa, de prevenció i reeducació del sòl pelvià i altres grups, per promoure hàbits i conductes saludables.

a persones adultes, educació afectiva i sexual. Activitats en grup de suport d'educació afectiva i sexual, d'educació i suport a la menopausa, de prevenció i reeducació del sòl pelvià i altres grups, per promoure hàbits i conductes saludables. Atenció a la violència vers les dones. S'aprofita que les dones utilitzen serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva per detectar precoçment i prevenir la violència de gènere. Alguns CAP que no presten directament aquests serveis, informen les persones interessades del lloc on es poden adreçar.

La celebració del Dia Mundial pretén millorar la informació sobre aquesta etapa natural de la dona, en què deixa de tenir la menstruació i el seu cos experimenta tot un seguit de canvis en el qual finalitza el seu període fèrtil., tot i que hi ha una gran variabilitat.Durant aquest període,. A més, els ovaris produeixen menys quantitat d'estrògens i de progesterona, hormones femenines que seran en gran part les responsables dels símptomes de la donamenopàusica. Normalment els períodes de menstruació es van presentant en menor freqüència fins que cessen completament: al cap d'un any sense període ens trobem davant d'una dona menopàusica. Rarament això es produeix de sobte.El període que envolta la menopausa s'anomena climateri , en aquest no tan sols els canvis físics són els protagonistes, també apareixen canvis sobre característiques psicosocials de la dona i també en el context sociocultural en que està immersa. És una etapa més en el procés evolutiu de la dona.Pot ser viscuda de diferents formes, tantes com dones existeixen, i per tant la percepció o no de malestar i. És important informar-se i veure què es pot fer per viure una menopausa saludable i plena.