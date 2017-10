Aikido a Manresa com a eina per resoldre conflictes de forma no violenta

Arxiu particular

Practicants d´aikido Arxiu particular

La Casa Flors Sirera organitza un taller sobre resolució de conflictes i construcció de la pau. El taller mostrarà de forma participativa estratègies per aplicar en moments de canvi i conflicte. Els principals objectius es centren en avançar en la pau interior; potenciar l'harmonia de dins enfora; aprendre a transformar positivament els conflictes; donar la volta a possibles atacs violents; així com conèixer moviments d'aikido (art marcial no violent).

La característica fonamental de l'aikido es la cerca de la neutralizació del contrari en situacions de conflicte sense fer-li mal en comptes de destruir-lo o humiliar-lo.

En el marc de la Manresa Solidària, la Casa Flors Sirera organitza el dissabte 21 d'octubre, de 10.30 a 13.00 h, el taller "Conflictes i construcció de pau: com harmonitzar de dins enfora", una activitat teòrica i pràctica a càrrec de l'especialista amb resolució pacífica de conflictes, Jordi Palou-Loverdos. El taller és gratuït prèvia reserva de plaça al correu casaflorsirera@altecom.cat abans del 19 d'octubre.



Un taller per construir actituds pacífiques



La cultura de la pau és un tresor de qualsevol societat que vulgui avançar cap a un món millor. Per aquest motiu, la Manresa Solidària 2017 inclou activitats que volen passar de la filosofia a l'actuació a través d'un taller teòric i pràctic que ofereixi eines per construir actituds decididament pacífiques i que aportin harmonia en les situacions de la vida quotidiana.

El taller s'adreça a qualsevol persona interessada a millorar el benestar tant interior com en relació a les interaccions amb les altres persones i l'entorn. Pot tenir una molta bona aplicació tant al món educatiu i social com també a l'àmbit personal.

El taller permet ajudar a aprendre de forma participativa estratègies per aplicar en moments de canvi i conflicte. Els principals objectius es centren en avançar en la pau interior; potenciar l'harmonia de dins enfora; aprendre a transformar positivament els conflictes; donar la volta a possibles atacs violents; així com conèixer moviments d'aikido (art marcial no violent).



Expert en mediació i en resolució de conflictes



El taller anirà a càrrec de Jordi Palou Loverdos, mediador i consultor nacional i internacional en resolució de conflictes. Palou Loverdos, nascut a Barcelona, té una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans.

Expert en mediació i resolució pacífica de conflictes, ha estat pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per a facilitar el diàleg en conflictes nacionals i internacionals. És un dels 300 advocats acreditats davant la Cort PenalInternacional de La Haia. Al2001, va assumir la representació legal de les víctimes catalanes, espanyoles, ruandeses i congoleses del conflicte a l'Àfrica dels Grans Llacs, entre elles la infermera manresana Flors Sirera, sent també impulsor del diàleg intraruandès.

Entre altres mencions, al 2015 va rebre el Premi "Valor" 2015, atorgat pel Consell de l'Advocacia Catalana. Aquest guardó distingeixen persones i entitats que han destacat per defensar els drets humans i, que amb el seu treball , han contribuït en la lluita contra les injustícies. Més recentment, ha estat coautor d'un informe detallat de violacions de drets cívics i polítics a Catalunya durant el setembre de 2017 adreçat a l'Alt Comissionat de Drets Humans de l'ONU, 9 relators especials de l'ONU i al Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, entre altres.



Organització del taller



Les persones que ho sol·licitin podran comptar amb certificat d'assistència.

Aquesta activitat compta amb el suport del Consell Municipal de Solidaritat ila Diputació de Barcelona i forma part del pla de sensibilització del Programa de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa.