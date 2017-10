Bona resposta dels usuaris al reforç del bus urbà per la Fira Mediterrània

Amb motiu de la celebració de la Fira Mediterrània, el diumenge 8 d´octubre el servei de bus urbà va reforçar les línies 6 (Festius-Balconada), 7 (Festius-La Parada) i la 8 (Perimetral-Estacions) amb trajectes cada mitja hora, quan habitualment la freqüència de festius és d´una hora en totes les línies del servei.

El reforç va ser ben rebut pels usuaris. En global, es va registrar un increment del 44% de viatgers respecte el mateix diumenge de l´any anterior. La L8 Perimetral és la que es va incrementar més, un 72%, mentre que la LF6- La Balconada va pujar un 42% i la LF7 La Parada va registrar un lleuger increment del 2,4%. En xifres absolutes de viatgers, es va passar de 816 a 1.172.

La mesura es va prendre per tal d´impulsar l´ús del transport públic per anar al Centre Històric, on es concentraven la majoria dels espais que acollien els espectacles, i d´aquesta manera millorar la mobilitat a la ciutat en un dia on hi ha molts moviments dels barris cap a aquesta zona de la ciutat.