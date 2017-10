El científic Rafael Rosell assajarà nous medicaments contra el càncer de pulmó

Rafael Rosell als laboratoris de l´Institut Català d´Oncologia, a Can Ruti

El científic manresà Rafael Rosell, un dels oncòlegs més importants d'Europa, ha descobert per què determinats càncers de pulmó es tornen resistents al tractament mèdic mesos després d'iniciar-se. De moment la investigació s'ha fet a nivell de laboratori, però de cara a l'any vinent és previst que es duguin a terme els primers assajos clínics en pacients per comprovar l'eficàcia de nous fàrmacs que evitin aquesta resistència. Rosell dirigeix l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Trias i Pujol, i també investiga a la Clínica Quirón-Dexeus.

Rosell ha dirigit un equip científic internacional per realitzar l'estudi. Hi han col·laborat investigadors de l'estat espanyol, França, Itàlia, els Estats Units, Xina i Colòmbia, segons La Vanguardia.

S'ha centrat a esbrinar per què certs tipus de càncer de pulmó es fan resistents als fàrmacs uns mesos després d'iniciar-se el tractament mèdic per combatre'ls. Això milloraria l'eficàcia de les teràpies a l'hora de fer front a la malaltia.

Segons la investigació que ha dirigit Rosell, una combinació de fàrmacs, un d'ells en fase experimental, inhibeix la proliferació de les cèl·lules tumorals sense que ofereixin resistència. Això en cultius de laboratori.

L'objectiu de la investigació se centrava a evitar la reproducció de les esmentades cèl·lules tumorals, i també evitar l'aparició de cèl·lules resistents al tractament, el que el faria molt més eficaç que no pas ara. Les proves al laboratori s'han centrat en tumors que tenen alterat un gen que s'anomena EGFR. Representen el 40 % dels càncers de pulmó que pateixen persones no fumadores i el 30 % dels que es donen en dones. Per a Rosell, però, els resultats de les proves també podrien ser útils en altres tipus de càncers perquè els mecanismes bàsics de resistència als fàrmacs que presenten les cèl·lules són comuns.

Fa 15 anys que Rosell investiga les alteracions de l'EGFR, i des del 2012 lidera un programa d'investigació finançat per l'Obra Social La Caixa. Els resultats d'aquest treball s'han publicat a la revista especialitzada Journal of the National Cancer Institute.