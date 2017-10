Dilluns es començarà a multar a les 515 noves places de zona blava de Manresa

El 2 d'octubre passat es van posar en marxa les noves tarifes de les zones d'estacionament regulat de Manresa. En les 515 places noves, durant dues setmanes s'ha fet una campanya informativa i la implantació ha estat progressiva. Aquesta campanya ja ha finalitzat i dilluns vinent, dia 16, entren en vigor definitivament les noves places i tarifes, i es començarà a sancionar els conductors que no paguin.

La campanya informativa de les noves places d'aparcament regulat (zona blava) ha consistit en avisos a veïns, repartiment de tríptics a comerços, a usuaris i a diversos punts informatius, i els mateixos vigilants de les zones regulades han donat informació als conductors. Un cop finalitzada aquesta fase, les tarifes entren definitivament en vigor a totes les places de zona blava, i a partir de dilluns se sancionarà tots els vehicles que incompleixin el reglament.

Les noves tarifes estan en vigor des del 2 d'octubre, si bé a les noves places s'ha deixat aquest període de dues setmanes d'adaptació i informació, que ja ha finalitzat.

Les 668 places existents fins ara, que estaven a una tarifa d'1,90 €/hora, passen a la nova tarificació: 500 corresponen a la tarifa blava, a un preu d'1,70 €/hora, i 168 a la tarifa taronja, a un preu d'1,50 €/hora. Les noves tarifes representen una rebaixa del 21% i del 10,5%, respectivament.

Pel que fa a les 515 noves places de zona blava, la major part, 294, pertanyen a la tarifa taronja, i 221 a la blava.



Nous parquímetres

Ja s'han posat en marxa els 20 nous parquímetres que s'han instal·lat, de manera que a la ciutat n'hi ha un total de 56. Una de les funcionalitats més destacades dels parquímetres és que ofereixen el servei moneder virtual, que permet recuperar i acumular l'import del temps d'aparcament no exhaurit, de manera que es pot utilitzar per a aparcaments futurs.

Continua en vigor el sistema de pagament per matrícula, de manera que ja no cal tornar al cotxe per deixar el tiquet i es pot ampliar el temps sense haver d'esperar que s'esgoti; i també el pagament amb Vals Comerç que reparteixen els comerços adherits. Igualment, es pot pagar amb targeta de crèdit o amb l'app mòbil; el sistema permet l'anul·lació de denúncies les 24 hores; i hi ha un telèfon gratuït d'atenció a l'usuari, també.



Les zones d'ampliació són: