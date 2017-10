La fiscalia investiga l'empresa PYMSA per un possible delicte contra la salut pública

La Fiscalia Provincial de medi ambient de Barcelona està investigant l'empresa PYMSA, situada al barri de Valldaura de Manresa i dedicada des de l'any 1906 a la impregnació de pals de fusta amb creosota i sals hidrosolubles.

La creosota està considerada un potencial agent cancerigen. Tant és així, que la fusta tractada amb aquest producte químic, que és altament inflamable, només està permesa per a usos professionals i industrials; per exemple, en ferrocarrils, en el transport d'energia elèctrica i telecomunicacions, per a tancats, per a finalitats agrícoles (com ara suports d'arbres) i en ports i vies. Quant als seus efectes nocius per a la salut, l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer la classifica com un probable cancerigen per a l'home. L'Agència de Protecció Ambiental Americana també ha determinat que la creosota és probablement cancerígena en éssers humans. A banda del seu efecte cancerigen, en exposicions agudes, produeix irritació dels ulls, de la pell i del tracte respiratori, i la seva exposició al sol en pot potenciar l'efecte irritant a la pell i als ulls, i produir-hi cremor.

Amb tot això és amb el que han de conviure des de fa més de quaranta anys els veïns dels immobles que hi ha al voltant de PYMSA. Malgrat les denúncies que els han fet arribar, ni l'Ajuntament -fins ara- ni la Generalitat hi han fet gran cosa, a banda d'imposar alguna multa a l'empresa.



Inspecció dels Mossos



L'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra ha confirmat a Regió7 que agents del cos policial que porten temes de medi ambient «van anar a l'empresa a fer una inspecció», i que el cas el porta la Fiscalia Provincial de medi ambient de Barcelona, que també ho ha confirmat a aquest diari. En aquest cas, el fiscal portaveu ha explicat que la investigació està en curs i que, per tant, fins que no finalitzi, tant si acaba arxivada com amb una querella, no en podrà facilitar cap tipus d'informació.

La investigació, segons ha pogut saber aquest diari, la provoca una de les moltes instàncies presentades pels veïns, que no només han de patir per la seva salut sinó pel fet d'haver d'aguantar cada dia les pudors, els fums i el soroll que genera l'empresa que tenen davant de casa. Després d'anar al Síndic de Greuges i no obtenir els resultats desitjats, es van adreçar a Seprona, que els va instar a portar-ho a la fiscalia. Així ho van fer els veïns, i el gener del 2015 hi van enviar una instància signada pels presidents de les quatre comunitats que lluiten per poder obrir les finestres de casa seva sense haver de patir per la seva salut.

La fiscalia és la que va encarregar els informes als Mossos, que, a banda de fer una inspecció a l'empresa, han anat a pisos dels veïns afectats per fer diferents mesuraments. Aquesta informació, que ha recollit en dies diferents, és la que ha d'aportar a la fiscalia.

Aquesta investigació en curs, que hauria començat l'agost, que té un termini legal de sis mesos, segons ha concretat la fiscalia, i que fins i tot hauria portat tècnics de l'Ajuntament de Manresa a declarar, coincideix amb un moment de molta ebullició pel que fa a la situació de PYMSA.

Com ha anat informant aquest diari, la instrucció d'un expedient sancionador de l'Ajuntament a l'empresa, el juliol passat, per excedir en les immissions sonores, va generar un estira-i-arronsa entre el consistori i PYMSA, que va tenir el darrer capítol dilluns passat, quan l'Ajuntament va anunciar el consens amb l'empresa pel qual deixarà d'impregnar pals amb creosota a partir del 5 de desembre vinent i preveu estar fora del nucli urbà abans d'acabar el mandat, el 2019.

Cal dir que la investigació de la fiscalia de medi ambient no només pot assenyalar l'empresa de Valldaura sinó també les administracions que durant tots aquests anys li han permès treballar.