L'empresa d'Artés TRG The One i la Fundació Rosa Oriol s'alien per aconseguir sabates

L'empresa d'Artés TRG The One i la Fundació Rosa Oriol organitzen una campanya per aconseguir sabates per a persones que passen per serioses dificultats econòmiques. Petjades solidàries, amb el lema "Cap persona sense sabates!", es farà els dies 23 i 24 d'octubre, que s'escauen en un dilluns i un dimarts.

Es demana les persones que hi vulguin col·laborar que aquests dos dies portin les sabates que ja no fan servir i que vulguin llençar, però que encara es puguin aprofitar, a una sèrie tallers de reparació de calçat que les arreglaran. Una vegada reparades, la previsió és portar-les al servei de dutxes de la Fundació Rosa Oriol, a l'antiga casa de les germanetes dels pobres, per tal que les puguin aprofitar les persones que fan ús d'aquest servei.

A Manresa, les sabates es podran portar als sabaters Giralt (c. Alcalde Armengou, 6 i c. Born, 10), Manel (cra. de Cardona, 21), Ràpid (La Font dels Capellans, Bloc 11), Sabater del Barri (c. Pau Casals, 22) i Romano (cra. de Vic, 18); i, a Sant Joan de Vilatorrada, a Todo para el Calzado Online (c. Manresa, 7).

L'empresa TRG The One, que fabrica betums per a les sabates, entre molts altres productes per al calçat, proporcionarà als sabaters el material necessari per poder fer les reparacions.