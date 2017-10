L'equip de govern i 20 empleats de l'Ajuntament van treballar ahir

Una vintena d'empleats de l'Ajuntament de Manresa (del total de més de 500 treballadors) van anar a treballar ahir, dia de la Hispanitat, com si fos un dia laborable. Tots, però, ho van fer a porta tancada i sense oferir atenció al públic. A aquests treballadors cal sumar-hi l'equip de govern complet, que al llarg del matí d'ahir, per exemple i tal com es pot veure a les imatges de la dreta, va dur a terme dues reunions.



Aquesta era la primera vegada, tal com va informar ahir l'alcalde Valentí Junyent, que l'Ajuntament de Manresa feia extensiva al seu personal la possibilitat de treballar com un dia laborable en un festiu. El 6 de desembre passat, dia de la Constitució, va recordar Junyent, l'equip de govern ja va fer el gest de treballar; i ahir, després de les peticions que va rebre el consistori de personal laboral per saber si podien anar a treballar per la festa nacional d'Espanya, l'Ajuntament va fer el possible per tal que les persones interessades poguessin accedir al seu lloc de treball. Junyent va detallar ahir que l'Ajuntament havia «decidit obrir tots els espais municipals», i que la decisió final de cada treballador, d'anar o no a la feina, era «lliure i no remunerada, treballen des del voluntariat».



Valentí Junyent explicava, entre reunió i reunió, que la decisió per part de l'equip de govern de treballar «ha estat pensada i té tota la significació del món pels moments que estem vivint». «No tenim res a celebrar», va reblar. Després de les dues reunions, una que va començar a les 10 i la segona que iniciava a les 11, l'alcalde va detallar que els regidors «continuaran la feina al seu despatx fins a les 2 del migdia».