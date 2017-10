El govern manresà prepara una pujada d'impostos després d'anys de contenció

Després d'anys de contenció en l'actualització de les ordenances fiscals, l'Ajuntament de Manresa ha comunicat a entitats i grups municipals que factors externs obligaran a un increment lineal del 2,5%, excepte per a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), i de l'11% de la taxa d'escombraries.

Dos dels factors que desequilibrarien el pressupost municipal del 2018 -cal recordar que el del 2016 es va tancar amb 1,5 milions d'euros de dèficit- serien la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la l'impost de plusvàlua que cobren els ajuntaments si la transacció es fa amb pèrdues i la necessitat de fer front a l'operació per dotar el parc ambiental de Bufalvent d'una planta de tractament de residus.

Entre una cosa i l'altra es generaria una necessitat d'ingressos que cal cobrir i que està modelant la proposta d'ordenances fiscals que es podria portar al pròxim ple per a la seva aprovació.

Una proposta que arriba després que, per exemple, l'any passat es presentés al ple municipal una actualització d'ordenances fiscals que plantejava incrementar l'1% el gruix de taxes i impostos i es congelés la recaptació de l'Impost de Béns Immobles. L'IBI és el més important dels impostos municipals i fa anys que una plataforma integrada per mig centenar d'entitats intenta aconseguir una rebaixa de la tributació per aquest concepte.

Per això l'increment del 2,5% de cara a l'any que ve ha estat rebut de forma «desfavorable», segons ha explicat el president de la Cambra de Comerç i Indústria, Pere Casals, que ha anunciat que en els pròxims dies es podria presentar un posicionament públic de la plataforma per a la rebaixa de l'IBI, que inclou des de sindicats i associacions de veïns fins a agrupacions empresarials, col·legis professionals i altres organitzacions associatives de la ciutat.

El president de la Cambra afirma que «no veig positiu» la proposta de l'equip de govern de CDC i ERC, perquè empreses i famílies ja han fet un gran esforç i, des del seu punt de vista, «l'Ajuntament no s'hauria de resignar i caldria buscar paral·lelament altres vies com compartir serveis o créixer en ciutadania». Per això demanen «una alternativa amorosida» a l'increment de l'impost.

Tampoc veu de bon ull l'increment Jordi Carreras, secretari-gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, que creu que és «un desastre, encara que el govern tingui les seves raons», perquè «portem molts anys parlant i l'impost no disminueix sinó que s'incrementa».

Carreras creu que «el govern és fort i tirarà endavant, però és bo que se sàpiga que és un increment considerable».