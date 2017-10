VÍDEO | Sor Lucía Caram analitza la situació a Catalunya: «hi ha famílies que estan dividides»

Sor Lucía Caram ha publicat un vídeo a Youtube on analitza de manera extensa la situació política catalana i reclama diàleg per trobar una solució.

Caram es mostra preocupada i assegura que el moment que està vivint Catalunya és «molt greu i molt delicat». D'aquesta manera, Sor Lucía opina que és necessari trobar una «sortida pacífica» a una situació que ha arribat al límit.

La monja 'manresana' va més enllà i assegura que «la pau i la convivència a Catalunya estan amenaçades» i que hi ha «famílies que estan dividides». Per aquest motiu, demana tranquil·litat als dos bàndols per pacificar la situació i vol que els dirigents s'asseguin per aconseguir reconstruir ponts que «s'han dinamitat».

Tot seguit, el vídeo amb les declaracions completes de Sor Lucía Caram.