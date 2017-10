L'ampliació de la zona blava incrementa l'interès per llogar places als pàrquings

El pàrquing Balsena de la plaça 11 de Setembre ha quedat envoltat de zona blava. Ja no té places per a abonats

L'ampliació de la zona blava de Manresa i, en menys mesura, les obres a la Bonavista, ha provocat que s'hagi disparat l'interès per llogar places als pàrquings privats del centre de Manresa. Però no és fàcil trobar-ne. En determinades zones hi ha llistes d'espera d'entre 90 i 100 persones. Entre altres coses perquè els aparcaments han de tenir places de rotació. Un abonament per a mig dia, entre les 6 del matí i les 4 de la tarda, pot costar més de 80 euros al mes

El pàrquing Balsena que hi ha a la plaça 11 de Setembre és un dels casos més significatius. Tenen entre 90 i 100 persones en llista d'espera per tenir una plaça fixa d'abonament, comenta el gerent de l'empresa, Francisco González. Balsena és en un punt estratègic, ja que ha quedat envoltat per la nova zona blava. Al carrer Oms i de Prat, el Súria, l'Aragó, el Primer de Maig, i una mica més enllà el Carrasco i Formiguera, s'hi podia aparcar gratuïtament. El problema era trobar lloc. Ara s'ha de pagar. I de places n'hi ha sempre.

González explica que ja des d'abans de l'estiu «hi havia gent que venia diàriament o bé que trucava» per si hi havia places disponibles. Es tracta sobretot de gent de fora que treballa a Manresa. Professors del Peguera, treballadors del CAP Bages o dels sindicats tenen places d'abonament per a mig dia, per exemple. També han demanat informació «gent que viu aquí i té dos cotxes i una sola plaça de garatge. Llavors tens un problema». El cas és que l'aparcament disposava de poques places d'abonaments. «Les teníem cobertes en un 95 % i hem donat les que quedaven disponibles». D'aquí la llista d'espera.

Al de la plaça Porxada hi ha consultes cada dia les últimes setmanes de gent que busca alternatives per deixar el cotxe, i l'aparcament de la Bonavista també és més ple que de costum i s'ha quedat sense places per a abonats, unes 120. El boom va començar amb les obres a la Bonavista, comenten. Ara ha continuat amb l'ampliació de la zona blava. «Els clients no coincideixen tots alhora, però fa cosa de dos mesos que has de buscar un forat», diuen.

La companyia Eyssa, concessionària de la zona blava, també explota el pàrquing de la Reforma. Afirmen que no han notat un augment significatiu de petició d'abonaments perquè, opinen, no tenen zones d'aparcament controlat a la vora. Sí zones verdes per a residents. Tenen més de 160 places per a abonats, que sobretot són treballadors dels jutjats i del Conservatori de Música.

Al Quatre Cantons que explota la societat municipal Fòrum hi ha hagut 15 abonats nous des de l'1 de setembre, 5 més que el mateix període de l'any passat. Consideren que no es pot assegurar que l'augment sigui a causa de la zona blava, tot i que la majoria d'aquests nous abonaments són en horari laboral. Al Puigmercadal i al Centre Històric no hi ha hagut incidències significades.