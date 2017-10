Les obres de la rotonda de la Bonavista tanquen el cercle

El cercle de la Bonavista està a punt de tancar-se. Quatre mesos després que s'iniciessin les obres, la nova rotonda que ha de regular un dels nusos de circulació més importants de Manresa ja està pràcticament perfilada. Es posarà en funcionament la setmana entrant de forma provisional, tot i que l'Ajuntament no ha precisat el dia exacte.

L'obra no tan sols resoldrà l'escalèxtric de les obres de la Bonavista. També suposarà un important canvi de paisatge en aquest punt de la ciutat. La rotonda ja està perfilada, les voreres del Jacint Verdaguer ja s'han completat i s'ha col·locat la nova il·luminació. També la que ha d'anar a la zona verda que tindrà la nova plaça, tot i que l'enjardinament no es farà fins més endavant perquè encara no és temporada de plantar arbres.

Els treballs, però, no s'han acabat. La rotonda formava part de la primera fase de l'obra. N'han de venir dues més per relligar la nova infraestructura als carrers de l'entorn. És el cas de la carretera de Santpedor i el Jacint Verdaguer. Aquesta última fase de les obres s'allargarà fins a final d'any o principi del vinent.



Obertura provisional



Mentrestant la rotonda obrirà un dels seus dos carrils la setmana que ve. La carretera de Vic tindrà continuïtat i el Passeig quedarà connectat a la carretera del Pont. S'acabaran les estretors al carrer Bisbe Comas, un dels punts que han provocat més cues de vehicles durant tots aquests mesos de treballs.

D'entrada només funcionarà un carril perquè s'ha de deixar un espai de seguretat per fer les altres dues fases de les obres, que es desplaçaran als perímetres de la Bonavista, segons ha explicat a Regió7 el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy.

Les obres a la Bonavista van començar a principi del mes de juny passat. Els dos primers mesos els treballs es van centrar bàsicament en els serveis d'aigua i de clavegueram que passen per la zona. A partir de llavors la feina ja es va centrar més a nivell de la superfície, en la urbanització de l'espai que ha d'estar enllestit aquest octubre. Durant aquest període és quan s'han vist més els canvis a la Bonavista.

Fent un cop d'ull a les imatges de la galeria que acompanya aquest text es pot veure l'evolució dels treballs. La primera imatge correspon a principi d'abril, quan encara s'havia de tirar a terra un dels edificis de la carretera de Vic abans de començar les obres de la rotonda. A final de maig ja va passar a la història, i pocs dies després es van iniciar les obres.

En un primer moment encara era visible el paviment de la carretera de Vic a tot el perímetre de l'àrea afectada. Va anar a fora. A part de delimitar l'espai afectat, que es va fer durant la nit, el primer que es va dur a terme va ser treure aquest paviment, tal com s'aprecia. També el parc infantil i elements constructius.

Del material que es va retirar, 3.400 tones van passar per una trituradora mòbil que va convertir la runa en grava que s'ha reutilitzat a les obres, sobretot per tapar rases. Segons càlculs de l'Ajuntament i de l'empresa constructora que fa els treballs, això va estalviar uns 300 viatges de camions cap a l'abocador.

La Bonavista no tan sols és un dels nusos de circulació més importants de Manresa. També és un punt neuràlgic pel que fa a la distribució del servei d'aigua potable i el clavegueram. Per aquest motiu els dos primers mesos d'obres van servir bàsicament per posar al dia aquestes infraestructures de serveis. Es van substituir canonades que tenien entre 40 i 60 anys, de l'època que es va urbanitzar la carretera de Vic i també la carretera de Santpedor. Va ser com una mena «d'operació a cor obert», segons va manifestar en una visita d'obres a mitjan agost passat el director tècnic d'Aigües de Manresa, Fredi Puig.



Treballs en superfície



Fet això l'obra es va centrar en el que és pròpiament la rotonda i la transformació ha estat més visible, ja que els treballs s'han dut a terme a nivell de la superfície.

Quan s'acabi la primera fase en faltaran dues més per transformar tot el sector de la Bonavista. Cadascuna d'elles durarà dos mesos. En aquestes es refaran les voreres perimetrals de la plaça, la urbanització del carrer Jacint Verdaguer, que es pacificarà, i el tram de la carretera de Santpedor fins a l'alçada del carrer de Sant Antoni Maria Claret, on s'ampliaran les voreres i es plantaran arbres.

Quan estigui enllestida, la rotonda tindrà dos carrils de circulació i «absorbirà més trànsit que no pas fins ara», segons el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy. En declaracions a Regió7 recorda que és una obra planificada a principi de segle, tot i que no es va incloure en el planejament de la ciutat fins al 1933. «Ja es reconeixia que era un punt important de la ciutat, però només era una afectació per connectar el passeig de Pere III amb la carretera de Vic».

Al Pla d'Ordenació Urbanística del 1981 també es va preveure, accentuant el seu caràcter de ròtula de la mobilitat a Manresa. D'aleshores ençà s'ha imposat la teoria que la rotonda de nova construcció havia de ser més petita que la prevista el 1981 i incloure espais de zona verda i per a vianants, que és el que «s'ha de prioritzar en el nucli urbà», segons Aloy.