Els aperitius sofisticats prenen protagonisme a la trobada BrunchMut

El vermut és molt més que començar a satisfer la gola i omplir, encara que poc, l'estómac. És, cada cop més, un petit esdeveniment social diari en què amics o companys de feina engoleixen una mica de menjar per continuar el dia. Aquest petit àpat és cada cop més estès i entra de ple en la rutina de la gent, i Manresa va demostrar ahir que hi ha autèntics fans dels aperitius.

El pati del teatre Kursaal de Manresa es va omplir de gent per degustar les creacions dels restaurants presents en la quarta edició de la trobada de vermuts i aperitius, la BrunchMut, mot que neix de combinar el terme anglosaxó brunch, l'àpat que es fa entre l'esmorzar i el dinar, i vermut, el costum que cada vegada està més de moda. En la 4a edició s'han pogut veure petites creacions gastronòmiques sofisticades per satisfer uns clients cada cop més exigents. «No, molta gent ja no es conforma amb les patates i les olives per fer el vermut, i cada cop més restaurants busquen, amb aperitius més sofisticats, atraure cada cop més públic», explicava ahir Jordi Ruiz, el restaurador que dirigeix el restaurant del teatre manresà, i que organitza la trobada juntament amb la Vermuteria Santa Rita.

El balanç que en van fer els organitzadors va ser molt positiu. «Estem enmig d'un pont i hem aconseguit omplir el pati del Kursaal. Estem contents de la participació», afegia Ruiz. Hi van assistir unes 200 persones. «Sobretot, volem oferir qualitat i originalitat, i això és el que troben les persones que volen degustar els diferents aperitius», destacava. Un altre tret singular de la trobada és l'ambient amenitzat per la música. «A part, també volem ambientar aquest esdeveniment com si fos una trobada de gent molt urbana», afirmava. Tot i que s'hi veien visitants de totes les edats, hi havia sobretot joves i adults de fins a 40 anys. Els diferents cuiners fusionaven gustos molt diversos i hi havia aperitius com els cruixents de llagostins amb chutney de mango.

Els establiments que ahir hi van participar són els bars i restaurants: Quinze, Pajaril, Golut, Cal Bisbe, Espai Rubiralta, Nou Celler, Kursaal Espai Gastronòmic i Vermuteria Santa Rita. A banda de les vuit tapes que hi van oferir, hi havia una ostra, un còctel i un gintònic inclosos al tiquet, juntament amb la beguda, amb la col·laboració de Vins Alsina, cervesa Mahou, vermut Miró i Schweeppes.

A més, algunes cases es van apuntar a la festa i van oferir la degustació dels seus productes a la trobada. Hi havia firmes de la zona, com embotits Caus, formatges El Canadell, patates Piqué i Baymar. Els cafès els posaven Cafès del Bages, i durant tota l'estona va sonar la música que oferien Los Bingueros DJ.