«Si la protesta s'allarga fins a final d'aquest any, serà molt alarmant per al sector»

Els examinadors amenacen d'allargar la vaga els mesos de novembre i desembre si la DGT no accepta la proposta d'augment salarial. La protesta va començar el juny i està passant factura a les autoescoles, i temen que la situació sigui insostenible si no cessen les aturades. «Si la protesta s'allarga fins al desembre, serà molt alarmant», avisa el representant al Bages de la Federació d'Autoescoles de Barcelona, José Antonio Pérez.

«Veig que les autoescoles de Manresa van treballant, però està clar que la vaga s'ha d'acabar immediatament», afirma Pérez, que considera difícil que la DGT i els examinadors es posin d'acord per fixar una pujada salarial. Els examinadors mai abans no havien portat la protesta fins aquest extrem, segons explica, i no havien allargat tant una vaga. El representant bagenc de la federació afegeix que la situació també és delicada per als alumnes, ja que n'hi ha que estan pendents de treure's el carnet per aconseguir una feina. A part, remarca que s'ha de tenir en compte que els alumnes es poden treure l'examen pràctic dos anys després, com a molt tard, des que van aprovar la teòrica. «No conec ningú que hagi superat aquest temps, però si hi ha algú espero que aquests mesos no es tinguin en compte», explica.