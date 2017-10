El servei de bus augmenta el 44% el darrer dia de la Mediterrània

Amb motiu de la celebració de la fira Mediterrània, el diumenge 8 d'octubre el servei de bus urbà va reforçar les línies 6 (Festius-Balconada), 7 (Festius-La Parada) i 8 (Perimetral-Estacions) amb trajectes cada mitja hora, quan habitualment la freqüència de festius és d'una hora en totes les línies del servei.

El reforç va ser ben rebut pels usuaris. En global, es va registrar un increment del 44% de viatgers respecte al mateix diumenge de l'any anterior, segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Manresa. L'L-8 Perimetral és la que es va incrementar més, el 72%, mentre que l'LF-6 La Balconada va pujar el 42%, i l'LF-7 La Parada va registrar un lleuger increment del 2,4%. En xifres absolutes de viatgers, es va passar de 816 a 1.172.

La mesura es va prendre per tal d'impulsar l'ús del transport públic per anar al Centre Històric, on es concentraven la majoria dels espais que acollien els espectacles, i d'aquesta manera millorar la mobilitat a la ciutat en un dia on hi ha molts moviments dels barris cap a aquesta zona.