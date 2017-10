Trenta-quatre immigrants faran un curs d'acollida a Manresa que començarà demà

Més d'una trentena de persones nouvingudes rebran informació sobre tot un seguit d'àmbits com ara drets i deures fonamentals, l'estat de dret i institucions fonamentals, història del país i de Manresa, organització territorial, llengua i literatura, convivència ciutadana, llei d'estrangeria i recursos i serveis, entre altres temes.

Demà, 16 d'octubre, començarà una nova edició del curs «Mòdul C: coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic», formació inclosa dins la Llei Decret d'Acollida de Catalunya, i que està organitzat pel Programa d'Acollida de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquesta és la segona edició que es duu a terme al llarg de l'any.

El curs es desenvoluparà del 16 al 31 d'octubre al Centre Cultural El Casino. El total de persones inscrites fins ara són 34, originàries del Brasil, Colòmbia, el Marroc, Nicaragua, Rússia, el Senegal i Ucraïna, bona part de les quals ja han portat a terme el curs anterior, o mòdul B de coneixements laborals, del qual s'han fet dues edicions enguany.

Aquests cursos s'adrecen a persones nouvingudes que poden estar interessades a dur-lo a terme per diversos motius. És un requisit per obtenir el Certificat d'Acollida de Catalunya, per la qual cosa es necessita haver fet també el Mòdul B, de coneixements laborals, i tenir fets cursos de català i castellà o mostrar el seu coneixement d'aquestes llengües. N'hi ha que també ho fan per la necessitat d'obtenir un certificat per interès personal o per aportar en la tramitació de la renovació de documentació d'estrangeria. Alguns dels alumnes del curs hi van derivats pel servei d'Acollida municipal, pel Centre d'Iniciatives per la Ocupació-CIO, pel CITE i Càritas.