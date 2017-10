El Kursaal aplega voluntaris potencials en la jornada 'Descobreix la màgia d'ajudar'

La situació de pobresa a la qual es veuen abocades tantes famílies a causa de la profunda crisi econòmica i de valors, ens obliga a replantejar-nos la manera que tenim de funcionar com a societat i a posar en marxa un programa que garanteixi que els nens esdevinguin, de veritat, #Invulnerables. Impulsat per Obra Social 'la Caixa', la Fundació FCB i la Generalitat de Catalunya, el programa #Invulnerables pretén generar sinèrgies i sumar el treball compartit de totes les persones i agents de la societat per tal que els més vulnerables puguin tenir tot el necessari per viure i ser feliços: alimentació, salut, higiene, afecte, treball, habitatge, esport, cultura, etc.

És per aquest motiu, que s´ha organitzat, avui, al Teatre Kursaal de Manresa la jornada "Descobreix la màgia d'ajudar", una crida a estudiants de batxillerat, cicles formatius, universitaris, treballadors, jubilats i a persones de la Catalunya central a conèixer i sumar-se a les diferents iniciatives socials del territori. Una jornada impulsada per l'Obra Social 'la Caixa', CaixaBank i la FUB (Fundació Universitària del Bages)

L'acte ha començat amb Paco González, un dels il·lusionistes més reconeguts del panorama nacional amb la seva actuació "El ilusionismo como metáfora". Seguidament, Valentí Martínez, director General de la Fundació Universitària del Bages, i Jaume Masana, director territorial de Catalunya de CaixaBank, han donat la benvinguda.

L'acte ha constat de tres ponències. Sor Lucia Caram (Fundació Rosa Oriol) ha parlat d'"El voluntariat i el compromís són transformadors"; Albert Bosch (aventurer i emprenedor), de "Donar-ho tot", i Òscar Camps (Proactiva Open Arms), de "Ens fem a la mar: deixar-s'hi la pell i rescatar vides".

Acte seguit a les ponències, ha tingut lloc una taula rodona on s'han presentat diferents iniciatives socials del territori perquè el públic les conegués. Finalment, Marc Simón, sotsdirector general de Programes Socials de la Fundació Bancària 'la Caixa', s'ha encarregat de tancar l´acte.