L'Ajuntament de Manresa defensa que la pujada d'impostos és «moderada»

La regidora portaveu de l'Ajuntament de Manresa, Àuria Caus, i el regidor d'Hisenda i Organització, Josep Maria Sala, han presentat la proposta de modificació d'ordenances fiscals per al 2018, que es porta a aprovació al Ple Municipal del 19 d'octubre. L'increment lineal general serà del 2,5% (excepte IAE i l'impost de vehicles) i de l'11,6% per a la taxa de recollida d'escombraries, tal i com va avançar Regió7 el divendres 13 d'octubre.

L'any passat, l'augment de l'IAE i altres augments van desfermar l'oposició de la Cambra de Comerç i Indústria, la Taula de la Construcció i les associacions d'empresaris dels polígons industrials de Manresa.

L'objectiu del govern per a l'any que ve és mantenir el nivell de prestació de serveis. En aquest marc, aquest any es preveu un impacte molt important pel que fa a ingressos a causa del canvi normatiu de l'aplicació de les plusvàlues, que provocarà un descens estimat d'ingressos d'entre 1 i 1,2 milions d'euros.

Per aquest motiu, "tot i que som conscients que no és benvingut, cal aplicar aquest increment", en paraules de la regidora Àuria Caus, que hi ha afegit que "és una pujada moderada", perquè cal tenir en compte que "els ingressos provinents de la pujada d'impostos no compensaran encara completament la davallada prevista d'ingressos".

El regidor Josep Maria Sala ha fet una exposició detallada de la proposta i ha xifrat en 143.000 euros, segons els estudis tècnics, la diferencia entre ingressos i despeses previstes, malgrat dur a terme l'increment de les ordenances.

Sala ha detallat que pel concepte de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) s'ingressava de mitjana entre 3 i 3,5 milions d'euros anuals, i el 2018, a causa del canvi normatiu del govern, que es preveu que es començarà a aplicar, "deixarem de percebre entre 1 i 1,2 milions d'euros d'aquesta quantitat".

Sala ha insistit que la pujada del 2,50 de la majoria de taxes i impostos no garantirà encara arribar a nivell d'ingressos del 2017. També ha esmentat que hi ha dues excepcions a aquest increment general del 2,5%: l'IAE, que es manté igual després de l'actualització de l'any passat, i les deixalles, en què hi ha un increment superior.

El govern municipal seguirà també mantenint el descompte per pagament avançat (del 2%), així com la possibilitat de fer el pagament "a la carta", de la manera que sigui més còmode per al contribuent al llarg de l'any, sempre dins de l'exercici corrent.

Pel que fa a la taxa de recollida de deixalles, a partir d'aquest any tots els carrers passen a tenir la mateixa categoria, i el preu del rebut passa de 111,5 a 124,40 euros. En aquest cas, l'increment és degut principalment al fet que a partir del 2018, en compliment de les directives europees, caldrà fer un pretractament a les deixalles (fracció rebuig), que en el cas de Manresa s'haurà de dur a terme al Vallès, amb el sobrecost de transport, etc, que això comportarà. Cal tenir en compte que la taxa cobreix el cost del servei, no hi ha cap ingrés extra per part de l'Ajuntament.



Marc general

Increment previst al 2017: 2,5%

Objectiu: Mantenir els ingressos per no afectar el nivell de prestacions en els serveis municipals.

Compensar el descens ocasionat per la incidència del canvi normatiu respecte l'aplicació de les plusvàlues, que provocarà un desens estimat d'ingressos d'entre 1 i 1,2 milions d'euros.

Continuar promocionant l'aplicació de la tarifa plana (pagament fraccionat dels impostos).

Impostos - IBI

El tipus impositiu general passa del 0,86% al 0,882%, per l'aplicació de l'increment del 2,5%.

La categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,366% al 0,375%

ICIO



El tipus impositiu també experimenta un creixement del 2,5% i passa del 3,88% al 3,98%.

Es manté així encara per sota del 4% del 2012:



2017: 3,88%

2016, 2015 i 2014: 3,84%

2013: 3,80%

2012: 4%

IAE



Els tipus de l'IAE es mantenen com el 2017, en un mínim del 2,49% i d'un màxim del 2,99%. A les poblacions de mida similar a Manresa, el tipus mitjà és del 3,47% i el mínim del 2,51%. Es manté la bonificació per a aquelles empreses que tinguin un resultat negatiu a partir de 2018 i següents fins a un màxim de tres anys consecutius.

Bonificacions:

10% - amb dèficit del resultat d'explotació d'entre el 5-10%

20% - amb dèficit del resultat d'explotació superior al 10%

Plusvàlua



L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) manté el tipus impositiu al 15%

Es preveu una reducció d'ingressos entre 1 i 1,2 milions d'euros, a causa de la nova normativa, segons la qual es preveu que les operacions a curt termini, a partir dels 2 anys, tinguin uns coeficients més baixos.



Vehicles



L'Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), de circulació, es manté igual.



Taxes



S'aplica un increment general de tarifes del 2,5%, amb l'excepció de la taxa de residus. La taxa de guals s'incrementa el 2,5%.

Taxa de recollida d'escombraries:

Tots els carrers queden agrupats en una única categoria, després d'un procés progressiu que va començar el 2012 (hi havia 3 categories, després es va reduir a 2 i ara a una, pel fet que el servei de recollida es presta per igual a tots els carrers).

La taxa passa de 111,50 € a 124,40 €. Les causes són que a partir del 2018, en compliment de les directives europees, l'Agència de Residus de Catalunya (ACR) obliga a fer un pretractament de les deixalles abans de dipositar-les a l'abocador. En el cas del Bages i Manresa, aquest pretractament es durà a terme al Consorci del Vallès, ubicat a Vacarisses, mentre no es faci una planta pròpia. Aquest període de transició s'ha pactat amb la Generalitat que sigui de cinc anys.

Així doncs, el preu de la taxa s'incrementa per l'increment del cost del pretractament de deixalles (s'apuja 22,6 € / tona), a causa de les despeses de transport, etc. També per la pujada del cànon d'abocament que ha establert l'Agència de Residus de Catalunya (que passa de 30 a 35 € per tona abocada).



Pendents



Quedaran pendents d'aprovació les taxes de subministrament d'aigua i clavegueram (abans d'acabar l'any)

Taxes i preus públics de centres d'ensenyament municipals (1r trimestre), Escola d'Arts, Conservatori Municipal i Escola de Música.