L'homenatge a Companys esdevé un clam per continuar les mobilitzacions

Amb crits d'«Hem votat, hem guanyat» va acabar l'acte d'homenatge a Lluís Companys a Manresa, en el 77è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc. En els discursos que els més de 200 assistents van poder escoltar a la plaça que porta el nom del president, es va fer una aposta clara per mantenir viva la mobilització ciutadana fins a assolir la independència i van demanar a la Generalitat que faci valer els resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, per tant, aixequi la suspensió de la república catalana.

«Acabarà bé, però que acabi bé dependrà de nosaltres, de les mobilitzacions amb gent feliç, i això és important perquè als carrers es veu gent amb cara de felicitat. Té sentit recordar Companys perquè és un referent, i la seva figura l'hem de tenir present. Però la mobilització l'hem de fer nosaltres», va afirmar un dels convidats de l'homenatge a la capital del Bages aquest any, l'excoordinador d'Unió de Pagesos d'ambit català, Pep Riera, un dels rostres històrics del sindicat agrari. Riera va ser el convidat d'aquest any perquè s'ha volgut posar èmfasi en la defensa del president màrtir als pagesos, sobretot en la qüestió dels rabassaires, que va desembocar en els fets del 6 d'octubre i que va acabar amb la proclamació de l'Estat Català el 1934 i el posterior empresonament de Companys i membres del Govern català.

L'encarregat de presentar l'acte –organitzar per la Fundació Independència i Progrés– va ser l'alcalde de Callús, Joan Badia, que en el dia del referèndum va ser empès a terra per agents de la Guàrdia Civil que es van personar al col·legi electoral per requisar l'urna. Badia va remarcar que la Generalitat «ha de recollir el mandat de l'1 d'octubre» i que «facin el que hagin de fer», i va incidir que els dirigents polítics catalans han d'avançar cap a la república catalana.



Un any especial

A Manresa, l'homenatge anual a Companys va començar amb el 60è aniversari del seu afusellament, però els organitzadors tenien clar que aquest any, amb la situació que viu el país, l'acte prenia un caire reivindicatiu més enllà del record a la figura de l'antic dirigent.

«El país passa per uns moments difícils, per la repressió, les amenaces contínues i la humiliació. Però també són moments d'esperança perquè el poble avança unit i amb força, i tenim uns governants que són molt capaços de dirigir-nos amb intel·ligència», va destacar Badia.

El pagès Pep Riera (de Mataró) va remarcar que el sindicat que va liderar durant més de vint anys ha tingut Lluís Companys com un referent, precisament per la seva defensa dels rabassaires.

També va parlar sobre la marxa d'empreses de Catalunya i va esmentar explícitament Freixenet. «Que no vingui amb classes de patriotisme perquè pagava el raïm als pagesos a preu de ferralla, i és responsable que noves generacions de famílies pagesos no hagin pogut continuar en una comarca rica com el Pendès. Si he de brindar, abans ho faria amb aigua de l'aixeta que amb Freixenet», explicava. També va ser dur amb altres grans firmes de cava català. I és que Riera deia que té clar que «el canvi de la seu social d'empreses catalanes té com a objectiu inculcar por».

L'homenatge d'ahir volia fer èmfasi en la defensa de Companys i el Govern català dels qui treballaven la vinya en la crisi dels rabassaires. L'advocat Lluís Matamala va ser l'encarregat de situar el context històric que va portar al fets dels 6 d'octubre del 1934 i la detenció del president i consellers de l'executiu català després de proclamar l'Estat català. Partits i entitats van fer l'ofrena floral al final de l'acte.