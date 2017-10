El SIAD engega demà un taller de suport a les dones cuidadores

Demà començarà al Servei d'Informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig de l'Ajuntament de Manresa (SIAD) un taller de suport a la dona cuidadora. El taller pretén ser un espai de trobada per a les dones que tenen cura de persones perquè hi aprenguin a valorar el que fan i alhora que hi sàpiguen trobar un lloc propi. Durant sis sessions, es fomentarà el suport mutu entre les dones cuidadores, se les ajudarà a gestionar els sentiments i les emocions que surtin en el procés de cura i se'ls oferiran estratègies per atendre les necessitats.