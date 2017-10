La 23a Manresa Solidària insta a rebel·lar-se per la pau

g. c.

Santolària, en primer terme, i De Paz mirant una foto de l´exposició g. c.

«Rebel·la't per la Pau!». Pot semblar un missatge contradictori, però no ho és. És el lema de la 23a edició de la Manresa Solidària. Ahir, amb l'exposició que hi ha a la plaça de Crist Rei de fons, en van presentar el contingut la regidora d'Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, i Rosa de Paz, tècnica municipal de Cooperació.

L'exposició, que es pot veure fins dilluns vinent, parla de la resistència no violenta de la gent a Instanbul el 2013 per preservar un parc que el govern volia demolir.

Santolària va dir que, quan van triar el tema i el lema de la Manresa Solidària, «no sabíem que seríem tan oportuns i oportunes», referint-se al moment que viu el país i posant el que va passar l'1 d'octubre com un «exemple de pau». Del programa en va destacar un taller sobre mediació, el dissabte 21 al matí, a la Casa Flors Sirera, a càrrec de l'expert Jordi Palou Loverdos. A la tarda es farà la Fira d'ONGD a Sant Domènec, que inclourà una cantata de l'Escola Municipal de Música d'Artés i la realització de murals per la pau. El cap de setmana del 28 i 29, les activitats es faran a l'Ecoviure.