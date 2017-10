Com una bufetada rere l'altra

Òscar Camps, ànima de Proactiva Open Arms, ONG que rescata refugiats que intenten arribar a Europa per mar abans que aquest se'ls empassi, no va ser gens condescendent en la seva xerrada. Camps va ser aquest dilluns a Manresa, convidat a intervenir a la primera jornada sobre el voluntariat organitzada al Kursaal de Manresa pel projecte contra la pobresa infantil Invulnerables, la FUB i l'obra social La Caixa.

Va parlar prop de quaranta minuts dalt de l'escenari amb un discurs que, per als presents, va ser com rebre una bufetada rere l'altra. Dels motius pels quals els refugiats marxen de casa seva: «veuen que els nostres gossos mengen més i millor que els seus fills». Dels interessos que hi ha al darrere, com les màfies i els 900.000 refugiats que van arribar a Alemanya després que aquest país anunciés que necessitava mà d'obra per compensar l'envelliment de la població. Va recordar la seva infantesa a Badalona, els anys setanta, veient des de la finestra de casa, a l'hora de berenar, els immigrants espanyols que arribaven a Catalunya per treballar i tenir una nova oportunitat.

Va parlar del dret a la vida, que «està per damunt de tots els drets». En una clara referència al moment que viu Catalunya, va dir que «ens toca posicionar-nos» perquè «són els nostres drets els que estan en joc» i perquè «la democràcia no la fan els polítics, sinó la gent del carrer».

Per mostrar el drama amb què es troben cada dia els voluntaris d'Open Arms, va passar un vídeo que recollia un dels seus rescats. Al fons de la barca inflable on viatjaven més de cent refugiats, un cop traslladats a la seguretat del vaixell de l'ONG, es veien els cadàvers que hi havien quedat. Va explicar que això va passar la mateixa setmana de l'atemptat terrotorista a Barcelona, però que a aquests morts ningú no els va posar espelmes ni ossets. «No hi ha dret! No hi ha dret!», va repetir.

Camps, que va rebre una sonora ovació dels presents, va acabar la seva intervenció amb un missatge esperançador: el jovent. Això sí, va avisar, cal donar-los una bona educació. Dilluns, entre les 380 persones inscrites a la jornada, que volia posar en valor i promoure el voluntariat, i que és previst que es repeteixi anualment dins de la setmana del voluntariat de La Caixa, hi havia molts joves d'escoles, instituts i de la FUB.