Unes 5.000 persones reclamen la llibertat de Sànchez i Cuixart a la plaça Major de Manresa

Unes 5.000 persones, segons l'Ajuntament de Manresa, han assitit a la plaça Major de la ciutat per exigir la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Abans de les set de la tarda la plaça ja aplegava centenars de persones que han respost a la crida feta per Òmnium i l' ANC per demanar l'alliberament de Cuixart i Sànchez, empresonats ahir a Soto del Real acusats de sedició per la jutge Carmen Lamela.





Les columnes dels barris ja són a plaça Major. Ho tenim clar, la repressió no decidirà per nosaltres, llibertat presos! pic.twitter.com/CWOTXuyOxl — CDR Manresa (@ComiteManresa) 17 d´octubre de 2017



Concentració a Navàs, amb unes 100 persones

Unes 300 persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntment de Sant Vicenç de Castellet

Les columnes que han anat arribant dels barris manresans, seguint l'anunci delhan estat rebudes amb aplaudiments per als concentrats a la plaça. Les pancartes més grans tenien lemes com «La repressió no decidirà per nosaltres. Llibertat presos».A mesura que s'ha anat fent fosc l'organització ha demanat que la gent es compactés perquèi d'aquesta manera i podria entrar tothomHi havia quatre grans pancartes sota les arcades de l'Ajuntament, a banda i banda d'una de central amb la paraula Democràcia!. L'han portat rEl públic ha aixecatreclamant la llibertat dels presos polítics i s'ha procedit als parlaments.