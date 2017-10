La CGT denuncia que la puja de la taxa d'escombraries no beneficia el servei

La secció sindical de la CGT a UTE Sanejament Manresa ha emès un comunicat en el qual rebutja l'augment de la taxa d'escombraries que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa portarà a aprovació del ple municipal de dijous.

El sindicat, en el comunicat signat per Josep Antoni Fernández Páxaro, delegat CGT Ute Sanejament Manresa, mostra el seu "total rebuig a la brutal pujada de la taxa d'escombraries que ha decidit fer efectiva l'Ajuntament de la ciutat". La secció sindical considera que aquest increment respon "només a un mesura recaptatòria", ja que "en cap moment l'Ajuntament fa menció a cap millora del servei o ampliació de recursos".

El comunicat afegeix que "el personal de neteja viària som la imatge visible de l'Ajuntament a peu de carrer", per la qual cosa "som les que patim les queixes i reclamacions verbals totalment justificades per part dels ciutadans", i, afirma, davant les quals "tenim l'ordre explícita de callar i redirigir al ciutadà cap a la casa gran trucant al 010, cosa que encara genera mes indignació i impotència al ciutadà".

Josep Antoni Fernández recorda que els treballadors "fa anys que patim les conseqüències de les continues retallades al servei i sempre demanem el mateix: no pas més sou, sinó més recursos per poder mantenir Manresa com cal, neta i polida".

Per a tot això, la secció sindical de la CGT a UTE Sanejament Manres demana que "s'aturi aquesta pujada com a mínim fins que l'Ajuntament prengui un compromís ferm de justificar aquesta brutal pujada amb la millora del servei mitjançant l'ampliació del servei i la plantilla anteriorment retallades".