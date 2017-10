Concentracions de protesta a Manresa a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda

El govern municipal de l´Ajuntament de Manresa ha convocat per avui a les 12 del migdia una concentració a la plaça Major per condemnar la decisió judicial d´empresonar els màxims dirigents de l´Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; i d´Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; i reclamar el seu immediat alliberament.



L´equip de govern vol expressar amb aquesta convocatòria, que també respon a la crida de les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i l´Associació de Municipis per la Independència (AMI), el seu rebuig total i absolut davant una decisió judicial desproporcionada i intolerable en un societat democràtica perquè castiga dues persones que s´han distingit els últims anys per haver organitzat les mobilitzacions més massives de la història del nostre país, que s´han desenvolupat amb civisme i de forma pacífica.



Igualment, el govern municipal s´afegeix a les concentracions de protesta impulsada per la Crida per la Democràcia davant dels llocs de treball de tot Catalunya, així com a la concentració de les 7 del vespre a la plaça Major convocada per Òmnium i l´ANC.



I també dona suport a la concentració de les 8 del vespre a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics.



Manresa pel Sí crida a manifestar el rebuig a les detencions. Per a desplaçaments a Barcelona amb Renfe fins a plaça de Catalunya els horaris són: 17:42, 17:52 o 18:05 i tornada a les 21:26, 21:56 o 22:26.

Amb vehicles particulars hi haurà sortida esglaonada de vehicles des de l´aparcament del Congost, cada quart d´hora, a partir de les 17:30 h.