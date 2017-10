L'Ajuntament de Manresa retira plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda

Després d'haver notificat tots els propietaris dels habitatges on encara queden plaques d'època franquista, operaris de la brigada municipal ha iniciat avui els treballs per treure definitivament aquests elements del paisatge urbà.

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat la retirada de les plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda. Operaris de la brigada municipal han engegat aquests treballs a la façana del número 130 del carrer del Bruc. Ha estat la primera d'una llista de 148 plaques existents a la ciutat, tot i que, des de la notícia que es faria a la retirada i arran de les primeres notificacions rebudes, alguns propietaris ja les han retirat personalment.

En aquests darrers mesos, les propietats havien rebut una carta on se'ls informava de la retirada i on alhora se'ls convidava a retirar la placa. En cas de no haver rebut cap comunicació de retirada per part de la comunitat, la brigada municipal procedirà a retirar-les.

Les plaques retirades es dipositaran al Museu Comarcal de Manresa per a poder utilitzar-les per tal que esdevinguin un material històric útil contra l'oblit i per l'educació per la pau, el respecte a les persones i la llibertat.

Amb la retirada de les plaques franquistes que queden a la ciutat, l'Ajuntament referma el seu compromís amb la lluita contra el feixisme, la recuperació de la memòria històrica i el reconeixement a les persones que van sofrir, en la seva pròpia pell, i el conjunt del poble en tots els àmbits de les seves vides, la repressió i opressió d'un estat dictatorial feixista, on els drets humans eren vulnerats diàriament, on no es respectava la nostra llengua, i on els ideals polítics eren perseguits.



Llarg recorregut

Amb aquesta acció el consistori dóna continuïtat a les gestions fetes en anteriors mandats i en el marc del Programa Municipal de Memòria Històrica de Manresa, que té com a objectiu principal "aportar un nou coneixement contra l'oblit i contribuir a crear una societat més lliure, democràtica, solidària i respectuosa" i "contribuir a reconstruir el relat de la nostra història recent i a crear una comunitat més cohesionada, solidària i respectuosa amb la llibertat, la democràcia i els drets de les persones a partir del coneixement de la història recent i dels valors, les maneres de fer, les lluites i els anhels de les generacions que ens precedeixen.", per aquest motiu es considera plenament adequat i necessari fer les accions necessàries per retirar les plaques amb simbologia feixista que encara existeixen a l'espai públic de la ciutat.



Alhora el consistori compleix diferents lleis i acords com ara la Llei de la Memòria Històrica aprovada l'any 2007 al Congrés dels Diputats, de l'Acord del 3 de març de 2016 del Parlament de Catalunya sobre memòria històrica i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l'espai públic i dels diversos Acords del Ple de l'Ajuntament de Manresa sobre la retirada dels símbols franquistes a l'espai públic de la ciutat.

Cal dir que, mentre s'estava preparant la retirada de les plaques, ha aparegut una nova normativa introduïda a la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, que fixa un termini d'un any, a comptar des del dia 31 de març de 2017, perquè els propietaris retirin les plaques col·locades en els habitatges que han deixat de tenir la qualificació d'habitatges protegits i que no fer-ho podrà ser objecte de sanció.

L'Ajuntament de Manresa anima la ciutadania a seguir denunciant tots aquells símbols que enalteixin els feixismes i totalitarismes. La comunicació de les observacions es pot fer via instància o personalment a la Regidoria de cultura i al Museu Comarcal de Manresa.