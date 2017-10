La plataforma de l'IBI considera «fora de lloc» l'augment del 2,5%

La Plataforma per la Rebaixa de l'IBI ha qualificat de «fora de lloc» l'augment de l'Impost de Béns Immobles que el govern de l'Ajuntament de Manresa portarà al ple municipal de dijous per a la seva aprovació.

La plataforma integrada per mig centenar de sindicats, associacions de veïns, agrupacions empresarials, col?legis professionals i altres organitzacions ciutadanes Lamenta que "aquest cop tampoc" s'ha tingut en compte la petició d'una rebaixa efectiva de l'IBI. "Malauradament la decisió és la contraria, i a més amb un increment del 2,5 % que és fora de lloc".

En el debat de la proposta d'ordenances fiscals per al 2018, la plataforma troba a faltar "que se'ns hagi convidat a fer–hi aportacions, que ajudarien a posar en valor la participació de les nostres entitats en els afers de la ciutat".

Per a la Plataforma per la Rebaixa de l'IBI, la realitat actual és que Manresa es troba en una cruïlla difícil, amb una tendència a l'estancament i davallada demogràfica i econòmica. Recorda que la ciutat va tenir fa poc un altre ensurt important: un cens per sota dels 75.000 habitants, que genera una important pèrdua d'ingressos a curt termini per

reducció del finançament de l'estat, malgrat que actualment probablement ha tornat a superar aquest llindar 'habitants.

"Esperem que l'IBI no s'utilitzi per compensar aquesta davallada d'ingressos", afirma. També recorda que totes les empreses, autònoms i famílies manresanes s'han hagut d'adaptar a la crisi i als nous escenaris econòmics, però "l'Administració local de Manresa, no. És de tots reconegut que la nostra administració local necessita reformes estructurals. La dinàmica dels darrers anys ha fet paleses les dificultats d'adaptar aquesta estructura administrativa a la realitat i possibilitats de la nostra economia local. Cal una reestructuració que respongui tant a les possibilitats reals –econòmiques i legals– com a la reorientació dels mitjans cap a les activitats i serveis més útils".



Dues actituds

La Plataforma considerem que en la situació actual hi ha dues actituds possibles. La primera, defensiva, centrada en retallar la despesa i l'increment de la pressió fiscal. La segona, activa, apostant perquè la ciutat de Manresa recuperi la seva capacitat d'atracció d'habitants i activitat econòmica. Aquesta segona opció, engrescadora i amb noves idees, "és la que trobem a faltar en l'actual consistori. En aquest sentit, des de la Plataforma ens oferim per plantejar noves propostes de revitalització de la ciutat".

Les entitats que formen la plataforma resten doncs a l'expectativa de que el Consistori reconsideri la proposta d'increments impositius per aquestes ordenances, així com de saber quina serà la política de l'Ajuntament de Manresa per recuperar el dinamisme perdut. "Fins ara, l'Ajuntament ha plantejat reiteradament un escenari en què no pot fer–se efectiva aquesta rebaixa de l'IBI. Pensem que davant d'aquests arguments cal començar a treballar en noves idees per incrementar els ingressos del municipi".

Per tots aquests motius, la Plataforma d'Entitats per a la Rebaixa de l'IBI es referma en le sprincipals demandes plantejades al manifest de l'any 2014: