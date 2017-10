La rotonda de la Bonavista entrarà en funcionament a aquest dijous

Aquest dijous 19 d'octubre s'obrirà parcialment al trànsit la nova rotonda de la Bonavista després de 4 mesos d'obres. Així ho han anunciat aquest migdia en roda de premsa el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i el de Mobilitat, Jordi Serracanta.

D'aquesta manera, el consistori dóna per acabada la primera fase de les obres, que a partir d'ara es desplaçaran al perímetre de la nova rotonda Bonavista. De fet ja aquesta setmana ja han començat els treballs d'una segona fase a la carretera Pont de Vilomara.

La rotonda es començarà a asfaltar aquest mateix dimarts a la tarda i dijous es posarà en marxa un dels dos carrils que tindrà. Així, la carretera de Vic recuperarà la continuïtat tan d'entrada com de sortida de la capital del Bages i es podrà anar directament del Passeig a la carretera del Pont Vilomara, un moviment, aquest últim, inèdit fins ara.

L'Ajuntament ha anunciat nous canvis de mobilitat. El carrer Bilbao tornarà a ser de sentit descendent per anar cap a la Via de Sant Ignasi, i el carrer de Joan XXXIII tindrà doble carril de pujada i de baixada. Per la seva banda, el carrer de Joan Jorba assumirà el paper que aquests mesos ha tingut el carrer Caritat i que tantes queixes ha provocat entre conductors i veïns.