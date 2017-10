El carrer Bilbao recuperarà el sentit descendent d'abans

El carrer de Bilbao tornarà a ser de sentit descendent com abans. Coincidint amb l'obertura de la rotonda de la Bonavista l'Ajuntament farà marxa enrere en alguns dels canvis de trànsit que ha aplicat a l'entorn de la nova infraestructura. Un d'ells és aquest del carrer de Bilbao.

Per altra part el carrer de Joan XXIII tindrà doble sentit per accedir al centre des de la Via de Sant Ignasi i per oferir una sortida de la ciutat, a través del Bilbao, també cap a la Via de Sant Ignasi.

Segons el regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, és una de les propostes que ja es preveia dur a terme segons un estudi de mobilitat que es va fer per regular la circulació a l'entorn de la Bonavista. Però en un primer moment es va descartar per motius econòmics.

El Joan XXIII era només de sentit ascendent cap al carrer Caritat i d'aquí a la carretera de Vic. Ara la circulació es desviarà pel Joan Jorba. Aquest canvi va ser discutit pels veïns i va generar cues en hores punta. Segons Serracanta, «hem de ser capaços de resituar-nos. No passa res per fer canvis».

A la carretera de Vic s'eliminarà el gir a l'esquerra cap al Bilbao per qüestions de seguretat, igual que al Bisbe Comas per anar a l'avinguda de Bertrand i Serra. El Jacint Verdaguer, entre la carretera del Pont i Bisbe Comas, serà de sentit únic cap al centre històric.

A final de mes també començaran els treballs per sincronitzar tots els semàfors del carrer de Sant Cristòfol.