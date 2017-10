El carrer Bilbao reprèn el sentit descendent amb l'obertura de la rotonda de la Bonavista

El carrer de Bilbao tornarà a ser de sentit descendent com abans. Coincidint amb l´obertura de la rotonda de la Bonavista l´Ajuntament farà marxa enrere en alguns dels canvis de trànsit que ha aplicat a l´entorn de la nova infraestructura. Un d´ells és aquest del carrer de Bilbao.

Per altra part el carrer de Joan XXIII tindrà doble sentit per accedir al centre des de la Via de Sant Ignasi i per oferir una sortida de la ciutat, a través del Bilbao, també cap a la Via de Sant Ignasi.

Segons el regidor de Mobilitat de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, és una de les propostes que ja es preveia dur a terme segons un estudi de mobilitat que es va fer per regular la circulació a l´entorn de la Bonavista. Però en un primer moment es va descartar per motius econòmics.

El Joan XXIII era només de sentit ascendent cap al carrer Caritat i d´aquí a la carretera de Vic. Ara la circulació es desviarà pel Joan Jorba. Aquest canvi va ser discutit pels veïns i va generar cues en hores punta. Segons Serracanta, «hem de ser capaços de resituar-nos. No passa res per fer canvis».

A la carretera de Vic s´eliminarà el gir a l´esquerra cap al Bilbao per qüestions de seguretat, igual que al Bisbe Comas per anar a l´avinguda de Bertrand i Serra. El Jacint Verdaguer, entre la carretera del Pont i Bisbe Comas, serà de sentit únic cap al centre històric.

A final de mes també començaran els treballs per sincronitzar tots els semàfors del carrer de Sant Cristòfol.