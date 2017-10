Diumenge se celebra la jornada del Domund per recollir diners per als missioners

Diumenge vinent, dia 22, l'Església celebra la tradicional jornada del Domund, que dóna protagonisme a la labor dels missioners i recull aportacions econòmiques perquè puguin continuar la seva missió. El lema d'enguany és "Sigues valent: la missió t'espera".

La cantant Luz Casal va ser l'encarregada de realitzar a la catedral de Santiago el pregó del Domund 2017. En la seva intervenció va parlar així dels missioners: "són herois anònims que, en els seus viatges a l'infern, acaben per aconseguir el cel en ajuntar amb tendresa les seves mans a altres mans. Aquests prop de 13.000 missioners espanyols estan disposats i s'obstinen a creuar mig planeta per posar en pràctica i materialitzar el seu idealisme, sortint de la comoditat del nostre món quotidià, per escoltar el batec del dolor dels perseguits, dels captaries i marginats, arribant fins i tot a arriscar la pròpia vida (que és una de les expressions més belles i desinteressades) per oferir-los una guspira d'esperança i aportar dignitat allí on no hi ha res, perquè tot ha estat degradat, quan no aniquilat".



9.500 euros aportats pels manresans per les missions

L'any passat, segons informació del bisbat de Vic, els fidels del conjunt de la dipocesi van aportar un total de 70.460,45 euros per a les missions en la jornada del Domund, que va suposar un augment d'uns 7.000 euros respecte l'any anterior. Del total, 9.561,89 van provenir de les parròquies i esglésies de Manresa.