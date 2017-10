La Fira Ecoviure intensifica la presència de vehicles elèctrics

Set importants marques i una quinzena de vehicles elèctrics s´exposaran en un espai preferent de la propera edició de la Fira Ecoviure que se celebrarà el dissabte 28 i el diumenge 29 d'octubre al Palau Firal de Manresa. La presència de cotxes elèctric ha crescut en el decurs de les darreres edicions, fins arribar enguany que s´ha aconseguit la complicitat dels principals concessionaris implantats a la Catalunya Central.

Els concessionaris que han confirmat la seva presència a Ecoviure són Futurauto, que comercialitza Citröen; Motor Catalunya amb Kia; Sarauto amb Peugeot; Sanfeliu Comercial amb Nissan; Autotransversal amb Renault i Sarsa Bages amb Audi i Volkswagen.



Els visitants podran provar els vehicles

Una de les particularitats serà que els visitants interessats podran provar els vehicles. Una activitat paral·lela serà la conferència que pronunciarà dissabte, de 11 a 12 del matí, Robert Martín sobre "El futur del cotxe elèctric".

Ecoviure és la fira de referència en ecologia i sostenibilitat de la Catalunya Central. L´entrada serà gratuïta i hi haurà un ampli ventall de propostes per apropar a tots els públics les darreres tendències del sector ecològic. L´alimentació hi tindrà un pes destacat amb demostracions gastronòmiques de productes ecològics, tallers (de pa ecològic, herbes aromàtiques, reconeixement de plantes) i degustacions de productes, que es podran fer a través de l´Ecotiquet, una de les novetats d´enguany.

Els visitants a Ecoviure també podran conèixer i experimentar amb el tèxtil sostenible, a partir d´expositors del sector i de tallers de confecció de garlandes de Nadal amb roba reciclada.

El dia previ a la inauguració, divendres 27 d´octubre, tindrà lloc una nova edició del Fòrum Energia. Comptarà amb la participació de la directora de l´Institut Català de l´Energia, Assumpta Farran, que explicarà als assistents en què consisteix el Pacte Nacional per a la Transició Energètica. A més de Farran, participaran a la jornada altres membres de l´administració, així com representants d´empreses energètiques i consultors externs en temes energètics.

A les ponències es parlarà d´energies renovables, territori i eficiència, de la distribució intel·ligent de l´energia, del consum energètic dels edificis, dels comptadors digitals, de la comercialitzadora pública d´energia elèctrica a Barcelona, i de la importància de la comunicació i la divulgació a la societat en temes d´energia, entre d´altres.

