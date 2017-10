El Síndic informarà al ple de les seves gestions si ho demanen els grups municipals

L´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat aquest migdia a l´Ajuntament un conveni de col·laboració per reforçar els serveis que el Síndic ofereix a la ciutadania.

La iniciativa substitueix la creació de la figura del Síndic o Defensor de la Ciutadania Local, tal i com va aprovar el ple municipal en dues ocasions, el desembre del 2014 i el novembre del 2015, però que l´equip de govern va desestimar recentment.

Segons ha explicat Ribó, el conveni incorpora aspectes novedosos, ja que entre altres iniciatives contempla que el Síndic pugui assistir a plens o comissions municipals per donar compte de la seva tasca a Manresa si així ho sol·licita alguna formació del consistori.

El conveni preveu que l´oficina del Síndic faci un mínim de quatre visites anuals a Manresa, fins ara en feia una a l´any, i un informe anual recollint les queixes i consultes tramitades. També agilitarà la tramitació de queixes i podrà dur a terme tasques de mediació.

L´oficina del Síndic de Greuges va atendre 39 consultes, visites o queixes el 2016; 24 el 2015; 53 el 2014; 34 el 2013; i 58 el 2012.

Coincidint amb la signatura del conveni, entitats socials de la ciutat han expressat el seu desacord amb aquesta iniciativa perquè suposarà definitivament que no es crearà la figura del Síndic de la Ciutat previst als programes electorals del PDCat i ERC, els dos socis de govern. Consideren que es millorarà la proximitat al territori i la freqüència, però d´una manera clarament insuficient.

També el president del Grup Municipal Socialista, Felip González, ha fet arribar una queixa al mateix Síndic pel fet que el govern de Manresa hagi pres la decisió unilateral de no crear el Defensor de la Ciutadania de Manresa. Considera que hi ha hagut «manca de voluntat política» i «absència de compromís per crear una figura que, òbviament, pot esdevenir incòmoda a un govern local».

Després de la signatura del conveni d´aquest migdia l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha assegurat que el conveni és una solució «molt positiva per la ciutat i els manresans i manresanes. Ribó, per la seva part, ha declarat que l´acord suposa aprofundir en els drets de la ciutadania, que suposa un estalvi perquè «no costa ni un euro a la ciutat» i que segueix el model que s´està imposant a Europa.

L´Ajuntament de Manresa editarà material i promourà les vies d´accés al Síndic per donar a conèixer el servei.