Althaia edita una guia amb consells sobre alimentació per a malalts de càncer

A Arrate Tamayo, infermera d'Urgències d'Althaia, li van diagnosticar un càncer el 2015. Coneixedora de la importància de l'alimentació especialment quan s'està malalt, va tenir més preguntes que respostes. Ho va transmetre a la doctora Montserrat Domènech, cap del Servei d'Oncologia d'Althaia, i aquesta va activar els mecanismes necessaris. El resultat, la guia «Alimentació saludable durant el tractament oncològic», es va presentar, aquest dimecres al vespre, en un acte pel Dia Mundial del Càncer de Mama sobre «Dieta&Cancer» que va omplir l'auditori de La Plana de l'Om de Manresa.

Tamayo va explicar la seva experiència. El gran error de buscar informació a Internet; els dubtes, que fins li van fer agafar por a menjar; i, finalment, les respostes per mitjà d'un nutricionista expert en oncologia i la idea de fer la guia d'Althaia. Elena Cillán, metgessa d'oncologia mèdica, va parlar dels aliments que milloren els efectes secundaris dels tractaments oncològics i els que cal evitar. Curiositats com, per exemple, que el xiclet té un compost que afavoreix la diarrea, que pateixen els malalts amb càncer del sistema digestiu; i mites com el de cuinar amb microones o el de la carn vermella. Tant el que va explicar ella com Engràcia Saló, metgessa nutricionista, va posar en relleu la importància de seguir una dieta equilibrada i saludable. En resum, la dieta mediterrània.

Moderat per Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, l'acte el va obrir Elena Martínez, presidenta de l'Associació L'Olivera d'ajuda mútua de dones amb càncer de mama, entitat que el va organitzar amb Althaia, i que enguany celebra 15 anys. Seguidament, va parlar la regidora de Salut, Mercè Rosich.

Avui, als balcons de l'ajuntament hi haurà llaços de color rosa per recordar aquest dia mundial. Aquest dimecres, L'Olivera va vendre uns coixinets en forma de cor. Els diners recollits es destinaran al nou hospital de dia d'oncologia d'Althaia.

Exposicions per reflexionar



Juntament amb l'acte d'aquest dimecres amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, durant dues setmanes es poden visitar a l'Hospital de Sant Joan de Déu dues exposicions que tracten la malaltia des d'un vessant artístic. Són Pintar, camí de vida, de Carmina Duran, ubicada al vestíbul de la planta 0, en què la santpedorenca expressa els sentiments que li va generar el fet de patir un càncer de pit; i, a la planta -1, l'exposició fotogràfica Un passeig per les emocions, d'Elena Guix, protagonitzada per dones de l'Associació L'Olivera que han patit aquesta malaltia.