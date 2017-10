Eina per consultar les proposicions al ple

L'estat de totes les proposicions presentades al ple municipal de l'Ajuntament ja es pot consultar a través de la web municipal, com es va aprovar per unanimitat al ple del maig passat. A www.manresa.cat/web/PropostesPle hi ha tota la informació. L'aplicació permet filtres per rang de dates, partit polític i estat d'execució de cadascuna de les proposicions.