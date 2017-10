Entitats socials i el grup municipal del PSC lamenten que es descarti crear un defensor local

Coincidint amb la signatura del conveni, entitats socials de la ciutat van expressar a través d'un comunicat el seu desacord amb aquesta iniciativa perquè suposarà definitivament que quedi al calaix la creació de la figura del Síndic de la Ciutat previst als programes electorals del PDeCAT i ERC, els dos socis de govern.

Consideren que amb el nou conveni es millorarà la proximitat al territori i la freqüència, però d'una manera clarament insuficient. Asseguren que la visita de tècnics de l'oficina a Manresa quatre cops l'any millora l'actual freqüència, però queda lluny del que seria desitjable d'almenys un cop el mes.

Les entitats que han subscrit aquest comunicat havien inclòs la petició de crear el defensor local en un document en el qual sol·licitaven uns pressupostos més socials per al 2018.

També el president del grup municipal socialista, Felip González, ha fet arribar una queixa al mateix Síndic pel fet que el govern de Manresa hagi pres la decisió «unilateral» de no crear el Defensor de la Ciutadania de Manresa. Pensa que hi ha hagut «manca de voluntat política» i «absència de compromís per crear una figura que, òbviament, pot esdevenir incòmoda a un govern local».

González, que ha registrat la queixa a l'oficina del Síndic, recorda que el defensor local és una figura «legal i legítimament creada en una quarantena d'ajuntaments de Catalunya», i que formava part del Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social.