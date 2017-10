L'Ajuntament de Manresa declara Rajoy persona 'non grata'

Els regidors d'ERC, CDC, CUP i DM han aprovat per una àmplia majoria una moció conjunta de condemna a "la brutalitat policial a Catalunya" en la què es declara Mariano Rajoy personan 'non grata' i s'afirma que l'Ajuntament de Manresa no participarà de cap acte en el què hi hagi el Rei Felip VI ni el convidarà.

Sense els vots a favor del PSC, que s'ha abstingut, i els vots en contra de Cs, el consistori demana el cessament dels màxims responsables polítics de l'operatiu desplegat pels cossos policials de l'Estat, Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l'operatiu Diego Pérez de los Cobos, i se'ls declara "a tots ells persona 'non grata' al nostre municipi".

La moció condemna les paraules del Rei Felip VI pronunciades el dimarts 3 d'octubre després d'una jornada de vaga general i mobilització popular en la que no condemnava la repressió estatal ni mostrava la seva solidaritat amb les persones i les institucions que la van patir. "És per això que l'ajuntament de Manresa no participarà de cap acte que hi

hagi la seva presència com tampoc els convidarà", afirma la moció.

La moció denuncia, condemna i reprova enèrgicament "tota la violència generada per l'Estat espanyol, emparat pel seu Govern mitjançant l'actuació de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, contra veïns i veïnes del nostre país que l'únic que volien és decidir i exercir la democràcia".

La proposició mostra la solidaritat de l'Ajuntament de Manresa amb els municipis afectats pels danys provocats per la violència policial i amb les persones que han resultat ferides com a resultat de "la brutalitat en l'actuació desproporcionada dels cossos de seguretat de l'Estat" durant el referèndum celebrat el diumenge 1 d'Octubre.

Llibertat pels Jordis



La moció aprovada també exigeix la llibertat immediata de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents d'Òmnium i ANC, empresonats a Soto del Real acusats de sedició per la magistrada Lamela. La moció també inclou una demanda a les institucions europees perquè no continuïn donant l'esquena a Catalunya davant «accions pròpies d'una dictadura».

Rescabalament pels danys

S'exigeix al Ministeri de l'Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l'Estat en la seva actuació desmesurada a Catalunya i, per contra, es reconeix l'actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les més de 2 milions de persones que l'1 d'Octubre van defensar els col·legis electorals i van expressar-se a les urnes, tot i l'estat de terror que va voler imposar l'Estat espanyol.

També s'exigeix la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats per impedir l'exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania i que de moment segueixen a Catalunya.

Finalment, reivindica la necessitat i legitimitat de la resistència popular pacífica, cívica i no violenta davant l'embat antidemocràtic de l'Estat espanyol.