L'Ajuntament penja un llaç rosa en el Dia Mundial contra el Càncer de Mama

L´Ajuntament de Manresa s'ha sumat, avui, a la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama penjant un llaç rosa a la façana del número 5 de les instal·lacions municipals a la plaça Major. Aquesta celebració té l´objectiu de conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia que, anualment, afecta més de 5.300 dones a Catalunya.

Durant la jornada d'ahir, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, va participar en l'acte "Dieta&Cancer" que es va celebrar a l'Auditori de la Plana de l'Om, organitzat per l'Associació l'Olivera i Althaia, i on es va valorar la importància de l'alimentació, especialment durant els tractaments oncològics. Dins els actes de commemoració a Manresa, a l'Hospital de Sant Joan de Déu es poden visitar dues exposicions –de Carmina Duran i Elena Guix- que tracten el càncer de mama des de la vessant artística (vegeu-ne més informació en l'edició d'avui del diari o a la notícia que hi ha en aquesta web).