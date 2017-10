La llista d'espera per obtenir la vacuna de la meningitis B es cronifica a les farmàcies

La llista d'espera per aconseguir la vacuna contra el meningococ B s'ha cronificat a les farmàcies bagenques sis mesos després de la mort d'una nena manresana de 9 anys per una infecció fulminant de meningitis. Encara que en el seu cas no estava afectada pel meningococ B, molts pares van córrer els dies següents a les farmàcies a buscar la vacuna per aturar aquest tipus de bacteri. Aquesta vacuna no és entre les recomanades i subvencionades per la sanitat pública.

La mort de la menuda va encendre una alarma social que va abocar les famílies a la farmàcia per obtenir la vacuna contra el meningococ B. Encara que dies després es va saber que la nena havia mort per culpa del meningococ C, la majoria de famílies van decidir tirar endavant la petició que havien fet a les oficines, que ja aleshores es van trobar desbordades i amb manca de dosis d'aquesta vacuna.

Una desena de farmàcies bagenques sostenen que la llista d'espera es manté, ja que les dosis se subministren amb comptagotes. En canvi, la demanda s'està normalitzant. La farmàcia Ros de Manresa té en llista d'espera 132 famílies. «Pràcticament cada dia truca algú demanant per la vacuna», assegura Verònica Mestre, responsable de torn d'aquesta farmàcia. Ara s'estan servint les dosis demanades a principi d'any. En el cas de la farmàcia Esteve de Manresa deu, aproximadament, unes 40 dosis, i està servint la demanda generada l'abril.

En municipis del voltant de Manresa també van notar l'augment de demanda. Un exemple és el cas de la farmàcia Fíguls Grauviladrell, a Sant Vicenç de Castellet, que té una llista d'espera amb 9 persones. «La demanda s'ha reduït molt d'ençà el mes d'abril i ara ja comencem a atrapar les peticions, tot i que hi ha persones que han sol·licitat la vacuna per a l'any que ve», afirma Estrella Fíguls. També a Sant Vicenç, la farmàcia Isabel Molina presenta una llista d'espera d'una seixantena de persones. «Però ara fa dies que la demanda s'ha aturat i actualment servim a les persones que teníem pendents», comenta Isabel Molina, responsable de la farmàcia.

Les farmàcies expliquen que hi ha més demanda que oferta perquè l'empresa britànica que produeix la vacuna, GlaxoSmithKline, no dóna l'asbat per satisfer aquesta demanda. De fet, es tracta d'una vacuna que triga molt a preparar-se i les farmàcies van augmentar de cop la demanda, arran de la mort de la menor a causa del meningococ C.

Cristina Perpiñán, treballadora a la farmàcia Buxó de Manresa, considera que l'empresa no va calcular bé la quantitat de dosis que havia de subministrar. «Ens arriben unes setze dosis al mes», comenta. Però Alzira Miguelez, treballadora a la farmàcia Subirats Espinal, especifica que tant hi ha mesos que arriben dues dosis a la farmàcia com mesos que n'arriben quatre. Ratifica aquesta atzarosa arribada del medicament Marta Altimiras, de la farmàcia Esteve, que explica que les dosis arriben de forma irregular, «a vegades cada quinze dies i altres vegades cada dos mesos». A més, comenta que «això provoca que mai tinguem una reposta per als clients». El preu de la vacuna contra el meningococ B és un altre dels factors que remarquen les farmàcies a l'hora d'abordar aquest tema. La vacuna actual val 106,15 euros. Les farmacèutiques remarquen que la majoria de famílies han de multiplicar aquest preu per dos o per tres, ja que volen vacunar tots els seus fills. A més, segons l'edat del menor, se n'han de posar dues o tres dosis, i cada dosis té un valor de 106,15 euros.

La major part de responsables de les farmàcies bagenques consideren que l'alarma social arran del cas del meningococ C va ser molt alta. Per a la farmacèutica Marta Altimiras va ser exagerada, ja que la menor va ser víctima d'un altre tipus de meningitis, «però els pediatres van començar a recomanar la vacuna, davant de la incertesa és millor prevenir». La por inicial no va tenir resposta per manca de producte, i va caldre fer llargues setmanes d'espera.

Algunes farmacèutiques preveuen que la demanda de la vacuna es reduirà amb el temps. Tot i així, la farmacèutica Cristina Perpiñán creu que la demanda no descendirà i fins i tot n'apunta una possible inclusió al calendari.