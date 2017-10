L'obertura de la rotonda de la Bonavista s'ajorna per la pluja

L'Ajuntament ha ajornat fins dilluns l'obertura parcial de la rotonda de la Bonavista a causa de la pluja. Avui havia d'entrar en funcionament un dels dos carrils que és previst que tingui.

Segons l'Ajuntament, els treballs de pavimentació s'han pogut dur a terme malgrat la pluja. Però amb el paviment moll no es pot pintar el terra per senyalitzar els nous recorreguts. Era previst que es fessin la nit passada per tenir la rotonda a punt a primera hora.

Pel mateix motiu també s'han ajornat els nous canvis de trànsit al carrer de Bilbao i al Joan XXIII.