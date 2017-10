Manresa busca 300 voluntaris per al gran recapte d'aliments de l'1 i 2 de desembre

El proper 1 i 2 de desembre tindrà lloc una nova edició del gran recapte d'aliments, que organitza la Fundació Banc dels Aliments per aplegar el màxim de menjar per a les entitats beneficiàries entre les quals el distribueix.

Com és habitual, Manresa serà una de les ciutats en les quals s'organitzarà aquest gran recapte i els responsables fan una crida al voluntariat per tal de portar-lo a terme. Calen més de 300 persones els dos dies per atendre la trentena de punts de recollida.

La ciutadania interessada s'ha d'adreçar a la Fundació Rosa Oriol, que serà l´única entitat que recollirà aliments a la capital del Bages, així com en algun altre punt de fora. El correu de contacte és: voluntarismanresa@gmail.com.

Quant als pobles de la comarca, la recollida la faran les diferents delegacions de Càritas, excepte a Sant Vicenç de Castellet, on ho farà, com sempre, el Col·lectiu Josep Rovira Tenas. Les persones interessades s'han d'adreçar directament a aquestes entitats.