Més de cent persones es manifesten a Manresa contra l'aplicació del 155

Tot i la pluja, més d'un centenar de persones han marxat pel centre de Manresa aquest migdia de dijous per protestar contra l'aplicació de l'article 155. Convocada pel Comitè de Defensa del Referèndum de Manresa, la mobilització ha vingut motivada per la decisió presa aquest mateix dijous per part del Govern espanyol d'intervenir l'autonomia de Catalunya.

La cita era a les 12 del migdia, a la plaça de Sant Domènec. D'allà, la marxa s'ha desplaçat pel Passeig de Pere III fins arribar davant de la comissaria de la Policia Nacional, on ha tingut lloc una cassolada. Cap a 1/4 de 2 del migdia s'ha dissolt la manifestació.