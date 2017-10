Quatre mil llars de 185 carrers de Manresa pagaran el 24% més de taxa de la brossa

Fins ara s'ha parlat d'un increment de la taxa de recollida d'escombraries de 12 euros (l'11,6%) amb les noves ordenances fiscals, però hi ha més de quatre mil llars (el 12% del total) per a les quals l'increment serà del doble: 24 euros i el 24% percentualment.

Tot i que per a la majoria de les llars la taxa passarà dels 111,5 euros que han pagat enguany als 124,4 de l'any que ve, per als veïns que viuen en els 185 vials que tenien la categoria de segona el salt és molt superior i dels 100,3 euros del rebut de la brossa del 2017 passaran a haver d'abonar els ja esmentats 124,4 euros el 2018.

Això passa perquè l'any que ve culminarà el procés per equiparar tots els vials de la ciutat en una sola categoria en comptes d'haver-hi carrers de tercera, de segona i de primera malgrat que tots rebien el mateix servei.

El regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, ha reconegut que aquests veïns «notaran més el canvi», però ha recordat que si això passa és perquè es mantenia una anomalia que era que els habitants de determinats sectors de la ciutat paguessin «menys pel mateix servei».

En la presentació de les noves ordenances fiscals municipals va explicar que hi havia llars que enguany havien pagat una taxa de 100,3 euros que farien el salt a pagar 124,4 euros, el mateix que els que pagaven 111,5 euros, però recordava que «el que passa és que s'han estat beneficiant tota una sèrie d'anys de rebre un servei per un preu menor».

Però a Manresa, l'any que ve, ja no hi haurà qui visqui en carrers de diferent categoria pel que fa al pagament del rebut de la recollida de la brossa.

Enguany, a les famílies que viuen en 185 dels 679 vials que hi ha a la ciutat, el 27%, encara els ha sortit més barat que a la resta la taxa d'escombraries: 11,2 euros. El 2016 la diferència va ser superior: 21,7 euros.

Mateix servei



L'Ajuntament afirma que dóna el mateix servei de recollida de deixalles (encara que sigui amb mitjans diferents) i que no té sentit mantenir aquestes diferències. Per això va iniciar un procediment progressiu per equiparar tots els vials de la ciutat.

Fa poc temps també hi havia carrers de tercera. Aquesta categoria va ser abolida i el següent pas ha estat que els més de quatre mil rebuts que paguen com a pertanyents a habitatges situats en carrers de segona s'equiparin amb la resta.

Les ordenances fiscals del 2015 van ser les primeres que van eliminar la consideració de carrers de tercera pel que fa a la recollida de brossa.