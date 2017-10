El Síndic de Greuges compareixerà als plens si ho demanen els grups municipals

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, van signar aquest dimecres al migdia un conveni de col·laboració per reforçar els serveis que l'oficina del Síndic ofereix a la ciutadania.

La iniciativa substitueix la creació de la figura del Síndic o Defensor de la Ciutadania local que el ple municipal va aprovar en dues ocasions, el desembre del 2014 i el novembre del 2015. L'equip de govern, però, ho va desestimar recentment pels costos que suposaria la creació de la nova estructura i perquè l'oficina del Síndic té més capacitat tècnica i disposa d'especialistes de cada temàtica. Junyent va afirmar que «hem trobat una solució positiva i bona per a la ciutat i els manresans i manresanes».

Segons va explicar Ribó, el conveni incorpora aspectes nous. Entre altres coses, que el Síndic pugui assistir a plens o comissions municipals per donar compte de la seva tasca a Manresa si així ho sol·licita alguna formació del consistori.

El conveni preveu que l'oficina del Síndic faci un mínim de quatre visites anuals a Manresa –fins ara en feia una l'any–, i un informe anual recollint les queixes i consultes tramitades. També agilitarà la tramitació de queixes i podrà dur a terme tasques de mediació.

Per a Ribó, l'acord significa «aprofundir en la defensa dels drets. Que una institució encarregui més control de com exerceix les seves funcions és per felicitar-la, i més si es fa amb rigor, de forma més sovintejada i amb un gran sentit d'estalvi, perquè a la gent no li costarà ni un euro».

El Síndic de Greuges de Catalunya també va explicar que aquests tipus d'acords s'estan estenent per Europa. «A la majoria d'estats hi ha aquesta figura que estem signant, que aproxima al màxim a les localitats i al territori, com farem a Manresa».

A la capital del Bages l'oficina del Síndic de Greuges va atendre 39 consultes, visites o queixes el 2016; 24 el 2015; 53 el 2014; 34 el 2013; i 58 el 2012.