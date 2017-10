L'equip de govern aprova l'augment més fort de les ordenances fiscals dels últims 5 anys

El ple municipal de l'Ajuntament de Manresa va donar ahir llum verd a la proposta d'incrementar les ordenances fiscals per al 2018 un 2,5% per a la majoria d'impostos i taxes amb els vots a favor de CDC i ERC, el posicionament en contra de CUP i DM i l'abstenció de PSC i Cs.

Es tracta del tercer augment lineal més fort dels impostos i taxes municipals amb Valentí Junyent com a alcalde de Manresa, i el més important dels darrers 5 anys, ja que caldria remuntar-se a l'actualització d'impostos i taxes municipals dels anys 2012 i 2013 per trobar increments similars.

Les ordenances del 2012 van ser presentades anunciant un increment lineal del 3%; les del 2013, del 2,7% i, a partir d'aquí, les actualitzacions havien estat molt més moderades, fins ara.

Les ordenances del 2014 contenien un increment lineal de l'1%; les del 2014 i del 2015 van ser presentades subratllant que congelaven la recaptació i les que han estat en vigor enguany s'havien incrementat un 1%. En tots els casos hi havia excepcions a l'increment lineal en impostos i taxes concrets, ja fos per sobre o per sota, però la majoria s'englobava en els paràmetres fets públics any a any pel regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala.

Sala va insistir durant la sessió plenària d'ahir que l'increment lineal del 2,5% que serà d'aplicació l'any que ve es porta a terme bàsicament per compensar el descens d'ingressos ocasionat per la incidència del canvi normatiu respecte a l'aplicació de les plusvàlues. I que la taxa d'escombraries s'incrementa 12 euros per a la majoria de rebuts, a causa de les despeses provocades pel fet que a partir del 2018 caldrà fer un pretractament de la fracció rebuig, que es farà al Vallès. En el cas dels rebuts de les més de quatre mil famílies que viuen en un carrer que fins ara era considerat de segona categoria, l'increment serà de 24 euros.

Pel que fa a l'IBI, el tipus impositiu general passa del 0,86% al 0,882%, per l'aplicació de l'increment del 2,5%. En la categoria rústica passa del 0,366% al 0,375%.