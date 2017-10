L'objectiu d'aquesta campanya és que més embarassades es vacunin

En la roda de premsa d'ahir al matí per presentar la campanya, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, va explicar que, aquest any, «la volem focalitzar molt a millorar la vacunació en dones embarassades». Un col·lectiu, va dir, «amb un risc molt important». Va recordar que, actualment, només es vacuna un 3% de les dones embarassades, un tant per cent molt lluny de la cobertura de la tos ferina, que supera el 80%.

La subdirectora general de Promoció de la Salut, la doctora Carmen Cabezas, va explicar que aquesta focalització més gran té el suport de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, la Societat Catalana de Pediatria i l'Associació Catalana de Llevadores.

Per la seva part, la presidenta de l'Associació Catalana de Llevadores, Gemma Falguera, va defensar que «la vacuna és la millor protecció contra la grip per a les embarassades i els nadons» perquè es generen anticossos protectors que es transmeten al fetus. Perduren en els primers mesos de vida i el protegeixen, ja que fins que no té sis mesos de vida no pot rebre la vacuna. Durant la lactància, els anticossos també poden passar a través de la llet materna.

Falguera va dir que «s'aprofitarà la visita en què s'informa la gestant sobre la importància d'aquesta vacuna per, si vol, vacunar-se al mateix moment, tal com es fa amb la tos ferina, que ha donat molt bons resultats».

Durant l'embaràs, es produeixen canvis immunològics i cardiopulmonars que afavoreixen la infecció per grip. A més, si es pateix aquesta malaltia, la dona embarassada té més risc de complicacions, hospitalitzacions i, fins i tot, la mort i, de manera indirecta, pot posar en perill el nadó.