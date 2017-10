S'anul·la la Fira d'ONGD de demà per la coincidència amb la manifestació de Barcelona

L'Ajuntament de Manresa ha decidit anul·lar la Fira d´ONGD que estava programada a la plaça Sant Domènec per demà dissabte, dia 21 d´octubre, de les 5 de la tarda a les 10 de la nit, en el marc de la Manresa Solidària, a causa de les circumstàncies polítiques del país i, en concret, per la coincidència amb la gran manifestació convocada a Barcelona per la Taula per la Democràcia. Es manté el taller de mediació de conflictes i construcció de pau del matí, i alguns dels actes de la fira s´intentaran reprogramar en altres dates.

Així, la Fira d'ONGD prevista per a demà a la tarda a Sant Domènec queda anul·lada a causa de la coincidència amb la mobilització a Barcelona, convocada per un conjunt d´entitats agrupades en la Taula per la Democràcia, per demanar la llibertat dels presidents d´Òmnium Cultural i ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

Es dóna el cas que alguns dels convidats i protagonistes dels diversos actes programats per a la tarda havien comunicat el seu interès per assistir a la manifestació, bé per donar suport o perquè formen part de l'organització de l'acte de Barcelona. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha decidit finalment anul·lar la fira, i mirar de programar alguns dels actes per a altres dates, que es comunicaran properament.



Una quarantena de persones al taller amb Palou Loverdos

Sí que es manté, demà al matí, de 10.30 a 13.00 h a la Casa Flors Sirera, el taller teòric i pràctic "Conflictes i construcció de pau a diferents nivells: com harmonitzar de dins enfora?", a càrrec de l'expert en mediació Jordi Palou Loverdos, mediador i consultor nacional i internacional en resolució de conflictes. A l´acte ja s'hi han inscrit una quarantena de persones. Jordi Palou Loverdos té una llarga trajectòria en la defensa dels drets humans. Ha estat pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per a facilitar el diàleg en conflictes nacionals i internacionals.



Una decisió justificada



L'organització lamenta les molèsties que pugui causar l'ajornament, però considera que és una decisió justificada atesa la situació general en què es troba el país. També vol agrair la comprensió del Consell Municipal de Solidaritat davant aquesta situació excepcional i valorar el treball previ que han realitzat les diferents entitats perquè la fira estigués a punt dissabte.