Tània Infante és la nova presidenta de la UBIC

Tània Infante ha estat escollida aquesta setmana per ser la presidenta de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), Manresa+Comerç. Infante serà la presidenta de l'entitat per un període de quatre anys. Substitueix el fins ara president, Jaume Pont, que no va optar a la reelecció i que ha ocupat el càrrec des del 2012.

La nova presidenta, que és la propietària de l'hostal La Masia, va presentar les línies bàsiques que vol portar a terme al capdavant de la UBIC de Manresa, a l'espera de determinar els propers dies els membres de la seva nova junta directiva. Són les següents: mantenir el llegat dels seus antecessors en aquest càrrec i restar fidel als objectius fundacionals d'una entitat amb una llarga trajectòria en pro del comerç manresà. Obrir molt més l'entitat per tal que tothom hi trobi el seu espai, a banda d'establir sinergies i acords amb la resta d'associacions a fi d'aconseguir un punt de trobada i una coordinació plena i efectiva. Treballar de manera decidida per millorar el posicionament on-line, el Comerç 3.0 i l'E-comerç dels comerciants de la ciutat. Donar suport legal i tècnic a tots els associats que el necessitin. Fer que la veu del comerç manresà sempre sigui escoltada.

Projectar la marca Manresa+Comerç com un actiu de la vitalitat, la diversitat i la força del nostre comerç. I continuar treballant amb les institucions públiques amb l'ànim de ser més eficients, liderant aquells projectes que siguin d'interès transversal.