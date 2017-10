La temporada passada van morir 90 persones per grip

La temporada 2016-2017, l'activitat gripal a Catalunya va ser moderada, amb 601 casos greus confirmats pel virus de la grip. La majoria eren persones no vacunades, entre les quals hi va haver 90 defuncions. Cal recordar que la grip afecta entre el 5% i el 20% de la població i que, per tant, no es tracta d'una afecció banal.

La vacunació antigripal està recomanada per aconseguir protecció contra les soques que circularan amb més probabilitat durant la temporada gripal, que, normalment, cada any canvien.

La vacuna antigripal trivalent recomanada per l'OMS per a la temporada gripal 2017-2018 pel que fa a l'hemisferi nord inclou un canvi en relació amb la de la temporada passada. Es tracta de la soca anàloga a A/ Michigan/ 45/ 2015 (H1N1) pdm09. Les altres dues són una soca anàloga a A/Hong Kong/ 4801/ 2014 (H3N2) i una soca anàloga a B/ Brisbane /60/ 2008 (llinatge Victòria).



68% més de dosis

El programa de vacunacions del departament de Salut es va fer càrrec, l'any 1994, de l'organització de la campanya de vacunació antigripal. Aleshores, va distribuir 714.000 dosis de vacunes. Tenint en compte que enguany n'ha adquirit 1.200.000, representa un increment del 68% de dosis.