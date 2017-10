La UManresa-FUB convoca la 2a edició del Premi Sèquia

UManresa-FUB convoquen el segon Premi Sèquia per reconèixer persones i institucions que comparteixen l'esperit constructiu dels impulsors de la Sèquia.

El guardó es va convocar per primera vegada l'any passat, quan la FUB va assumir l'administració de la Festa de la Llum. Les propostes i candidatures s'hauran de presentar abans del 31 de desembre del 2017. El premi té dues categories: una per a persones físiques i una altra per a institucions, col·lectius, empreses i grups.